Reportan Nula Promoción del Turismo en la Frontera Sur

* Se Agudiza Crisis en el Sector.

Tapachula, Chiapas; 20 de septiembre del 2021.- Empresarios del sector hotelero denunciaron la falta de apoyos de parte de las autoridades para promover el turismo en la región Soconusco y en la Frontera Sur de Chiapas, incluso aseguran que por años han estado abandonados en la promoción y que esa situación no ha cambiado.

Alejandro García Ruiz, empresario de esta ciudad, aseguró que, en la Perla del Soconusco, se tienen sitios mundialmente importantes, como la Zona Arqueológica de Izapa, el Pico de Loro, la Ruta del Café y del Chocolate, como los manglares, playas, cascadas que son muy bellos, pero carecen de promoción por intereses personales.

Dijo que, ante la grave caída del comercio en general y los serios problemas del campo, el turismo se había convertido en una gran alternativa para el sustento de toda la región, por la generación de recurso revolventes y fuentes de empleos, además de el fortalecimiento de otros sectores, como el del transporte, el restaurantero, centros de diversiones, puntos turísticos, mercados, entre otros.

Po eso dijo que falta no solo una promoción turística, sino también una estrategia que permita apuntalar a las actividades del campo, el comercio, la pesca, entre otras.

Abundó que, por la falta de empleo y oportunidades, crece la informalidad como la que se está viviendo en Tapachula, ya que, al no haber recursos, se acrecientan todos los problemas.

Por si eso no fuera suficiente, según recalcó, también ha habido un alza importante en los precios de la energía eléctrica, gas, gasolina, insumos, canasta básica y muchos otros factores que obligan al empresario a seguir pagando más impuestos. EL ORBE / Nelson Bautista