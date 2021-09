Incrementan Abortos en la Frontera Sur Hasta un 50%

* Alerta “Colectivo Provida”

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2021.- El colectivo ciudadano Provida reveló este martes que los abortos en los municipios de la región Frontera Sur de Chiapas van al alza este año hasta en un 50 por ciento más que el mismo periodo, pero del año pasado.

Juan Mazariegos Pérez, en representación de ese organismo, dijo en entrevista exclusiva para el rotativo ELORBE que ese tema no se debe minorizar y que, por lo contrario, se debe tratar con mucha responsabilidad.

El profesionista expresó que, por la pandemia, muchas de las personas estuvieron encerradas, pero, “así como se han perdido vidas, se han engendrado nuevas”.

Recalcó que el aborto se sigue dando cada vez más, y que por ello las protestas y manifestaciones en todo el país y el estado, pero que ha dividido las opiniones.

Desde su punto de vista, la legalización no se debe de dar, porque es el permiso para matar a un ser humano y que, en lugar de eso, las relaciones sexuales deben ser con responsabilidad y con las protecciones que ahora existen.

Además, que los abortos se están dando en casas particulares o en lugares pocos transitados, “donde pueden hacer ese acto criminal que no es otra cosa más que atentar contra la vida de un individuo”.

Uno de los medios donde presuntamente se puede llevar a cabo, insistió, son a través de las parteras, que se encuentran en localidades de Chiapas.

Hizo un llamado a la sociedad en general para defender la vida de las personas y tener mayor comunicación con sus hijos para evitar llegar a esas consecuencias. EL ORBE / Nelson Bautista