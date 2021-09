500 Niños Guatemaltecos son Repatriados Cada Semana

* Informa el Consulado de Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre del 2021.- los huracanes y otros fenómenos naturales que han afectado severamente al campo de Guatemala desde el año pasado, ha obligado a campesinos a tener que migrar de manera irregular hacia México en busca de trabajo, incluidos menores de edad no acompañados, quienes están siendo repatriados en un número de alrededor de 500 cada semana.

Así lo dio a conocer el cónsul de ese país en Tapachula, Carlos Chopen, quien precisó en entrevista que regularmente se tienen repatriaciones todos los días y que, en el caso de los menores, “estuvo bastante movida la semana pasada”.

Estos son asegurados en varias regiones de la República Mexicana, y son asistidos por el Consulado para que lleguen hasta Tapachula, y de ahí regresados lo más pronto a su país.

Esa situación había estado ocurriendo con un promedio semanal de unos cien menores, pero que ahora ha llegado a los 500, que en gran parte son de la región norte de Guatemala.

Le toca al Consulado coordinar los retornos terrestres, detalló, pero también están apoyando con las conducciones aéreas.

Ese grupo de guatemaltecos van de los cinco años hasta los 17. En algunos casos viajan con el hermanito, y que ha habido también niños de cuatro años.

Desde su punto de vista, el éxodo de sus connacionales se debe a los efectos que han producido los huracanes en territorio chapín y que, en el caso de los niños, no solamente van a la escuela sino también trabajan en el campo, “y actualmente está bien difícil toda la parte norte de Guatemala, porque fue bastante afectada y hemos notado el ingreso de muchos niños y adultos que vienen a buscar trabajo aquí a Tapachula”.

Ese aumento empezó a darse desde finales del año pasado hasta la fecha, porque les preguntaban si iban hacia Estados Unidos y contestaban que no, que su intención era llegar a Tapachula y conseguir un trabajo, comentó.

Los menores extranjeros asegurados son llevados a instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en diversos Estados y después repatriados, pero reportes de que decenas de ellos han logrado escapar de esos lugares y ahora no se sabe nada de ellos. EL ORBE / JC