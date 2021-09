Sector Transporte No Venderá Boletos a Migrantes Indocumentados en el Soconusco

* En Todas las Modalidades.

Tapachula, Chiapas; 24 septiembre de 2021.- El sector transporte en la región del Soconusco dio a conocer que tras la emisión de un comunicado de las autoridades donde se les indica que no pueden transportar a migrantes, el servicio ha descendido de manera drástica.

De igual forma se informó que ninguna empresa está vendiendo boletos, porque saben de las consecuencias que deben tener, “de momento nadie vende algún ticket si no están documentados”.

Desde el pasado 17 de septiembre del 2021, las autoridades federales, solicitaron a los permisionarios y conductores del servicio de autotransporte federal en las modalidades de pasaje y turismo, regular el ingreso y salida de mexicanos y extranjeros en territorio nacional, así como el tránsito y estancia en el país, y se abstenga de transportar extranjeros que no acrediten su legal estancia en territorio nacional, ya que serán sancionados con fundamento en el articulo 159 de la ley migración.

Oscar Martínez Urbieta, gerente operativo de la Terminal de Corto Recorrido, remarcó que todas las personas migrantes que acuden a comprar sus boletos deben hacerlo de manera documentada para viajar por todo el país, ya que sino la Secretaría de Comunicación y Transportes, actúa con sanciones.

Expresó que hay muchos migrantes caribeños que han decidido no comprar sus boletos, porque no tienen sus papeles en regla. «cuando viene una persona extranjera a los inmuebles donde se venden los tickets se les brinda la atención y la información para que no tengan ningún inconveniente».

Ahora, agregó, solamente con documentos de legal estancia pueden comprar boletos, porque en caso de que las empresas del transporte federal trasladen a extranjeros pueden ser sancionados..

«Anteriormente acudían muchos centroamericanos y haitianos, pero no estábamos enterados, pero a raíz de que se emitió un comunicado donde no se podía transportar a extranjeros, ya no se está haciendo»

Los días miércoles y sábado, se llenaban hasta cinco autobuses con migrantes y población local que utiliza este tipo de transporte al norte del país, “en esos días, si había mucha demanda, pero actualmente estamos en ceros”

Los autobuses prestan sus servicios a las ciudades de Monterrey, Oaxaca, Nuevo Laredo, Juárez, Acuña y México, siempre y cuando estén con sus papeles en regla. EL ORBE/ M. Blanco