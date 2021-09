Ciclovía Luce Despedazada y Sirve Como Criadero de Zancudos

* En la Zona Norte de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 26 de septiembre.- Vecinos del norte de la ciudad y que viven cerca de donde se construyó la obra federal de lo que intentó ser una ciclovía, denunciaron que fue un pésimo proyecto porque no sólo redujeron el carril, sino también porque está despedazada y solo ha servido de criadero de zancudos.

Luis Fernando Cruz Vilches, en voz de un grupo e inconformes, señaló en entrevista para EL ORBE que la obra fue mal planeada y ahora afecta la circulación vial en los dos carriles de la carretera, “y por eso decimos que debieron haberla hecho después de ese tramo, para que fuera un buen proyecto y se aprovechara”.

Los ciudadanos y choferes que la invaden para estacionarse son sancionados con multas fuertes que se tienen que pagar en un período corto de tiempo, indicó.

Indicó que, a pesar de que la obra ya está “supuestamente” concluida y entregada, sería positivo replantearla porque son pocos que la usan y son los motociclistas que circulan por esa zona en sentido contrario.

Además, que es una inversión que causa más perjuicios a la población que algún beneficio y que no se debe esperar hasta ud entre otro gobierno para que se rectifiquen los errores cometidos.

Recalcó que esa vía de comunicación ha servido por décadas como la principal vía de comunicación para unir a la cabecera municipal con unas 300 comunidades rurales, por lo que el tráfico siempre es intenso, mas ahora que es solamente un solo carril, y no hay lugar en donde estacionarse.

El pésimo trabajo provoca que cualquier llovizna ocasione encharcamientos y por eso señalan mue lo único que construyeron fue un criadero de zancudos. EL ORBE / Nelson Bautista