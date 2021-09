Completamente Destrozada la Carretera que Conduce Hacia la Ruta del Café

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- Habitantes de la zona media y alta de este municipio, dijeron que hay inconformidad generalizada en sus pobladores, porque se encuentra literalmente destrozada la carretera que conduce de Tapachula a las fincas cafetaleras, como nunca habían estado.

Esa única vía de comunicación sirve para que todos los días miles de familias de unas 300 comunidades rurales, puedan llegar a la cabecera municipal a trabajar, de compras o a vender sus productos.

Asimismo, para trasladar sus cosechas de verduras, flores exóticas y café, principalmente, con el que abastecen los mercados de la región y envían al extranjero.

Omar Gómez Méndez, productor de café de esa parte del municipio, dijo en entrevista para EL ORBE, es necesario que el Gobierno atienda ese reclamo popular, porque actualmente pasan muchos carros y, al no haber cunetas, corren el riego de fatales accidentes, como los que ya se han registrado en los últimos meses.

Es importante que se solucione esa problemática, añadió, porque ya se acerca la temporada de cosechas y los caminos están abandonados y no se les ha podido revestir.

Insistió que se requiere de rehabilitación total o un reencarpetamiento real, con buen material, completo y que no sea reciclado, ya que los supuestos trabajos que han hecho con anterioridad, como el del año pasado, solo duró unos días y nuevamente quedó igual, o peor.

“Queremos que el gobierno federal atienda la zona alta, porque también se generan cientos de derrumbes durante la temporada de lluvias y no hay ni siquiera señalamientos. En este año se tuvo muchas personas marginadas por los caminos, y no hubo quien atendiera esos llamados de auxilio”, apunto. EL ORBE / Nelson Bautista