Plaga “El Picudo” Afecta Hasta un 40% de la Producción de Plátano en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- Existe un desabasto de plátano en México derivado de las fuertes lluvias en los Estados en donde se cultiva, además de las plagas como “El Picudo Negro”, que ya afecta hasta un 40 por ciento de la producción en Chiapas.

Ana María Carrillo Barrios, productora de esa fruta, expresó a EL ORBE que otra de las plagas que están afectando a los sembradillos es la “Mancha negra” y la Sigatoka.

Estas plagas han dañado severamente las plantaciones. Señaló, porque no se cuenta con los recursos necesarios para poder hacerles frente y tener una buena cosecha.

Comunicó que algunos proveedores han pedido producto, pero ha sido imposible cubrir esas órdenes debido a la poca producción.

El banano y el plátano macho se exportan a diversos países y para el consumo nacional. Pero la merma en la producción ocasiona que no haya ganancias.

En estos últimos años, dijo, no ha habido apoyo de parte del Gobierno Federal, ni siquiera para combatir las plagas, en donde se necesita de productos químicos, “porque en ocasiones es imposible adquirir esos productos por sus altos precios”. EL ORBE / Nelson Bautista