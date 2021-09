Policías de Cacahoatán se Declaran en Huelga por Pago Incompleto de Aguinaldos

* La Población a Merced de la Delincuencia.

Cacahoatán, Chiapas; 27 de Septiembre de 2021.- Debido a que el aún presidente municipal de este municipio, Julio César Calderón Sen, no quiere depositarles sus recursos correspondientes al aguinaldo completo, más de 100 policías municipales y personal de Protección Civil Municipal se encuentran en paro de labores, dejando a merced de la delincuencia a Cacahoatán.

La inconformidad es porque solo les fue depositado 8 de los 9 meses de aguinaldo que debieron pagarles, y como el próximo 30 de Septiembre Julio Calderón tiene que hacer entrega de la Presidencia Municipal, no creen que el próximo alcalde, que dirigirá el trienio 2021-2024, Rafael Inchong Juan, asuma dicha deuda heredada por Calderón Sen.

Julio César Calderón Sen no da la cara al personal que está en paro laboral, y se espera que no haya algún auxilio, porque Cacahoatán está sin seguridad y vigilancia. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda