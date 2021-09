Tapachula Colapsará con Consulado de Haití en Frontera Talismán

* Advierte el Centro de Dignificación Humana.

Tapachula, Chiapas; 27 de Septiembre.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos, advirtieron este lunes que el Consulado de Haití que el Gobierno Federal mexicano y el de esa nación pretenden abrir en los próximos días en la comunidad de Frontera Talismán, servirá para registrar a los migrantes de ese país y legalizar su estancia, pero con la condición de que permanezcan para siempre en Tapachula.

El Centro de Dignificación Humana (CDH) consideró que con esas oficinas diplomáticas, lo único que van hacer es colapsar a Tapachula, la cual se convertirá perpetuamente en el patio trasero de los Estados Unidos.

Durante los últimos meses del año se tenían a miles de migrantes varados en Tapachula, pero que salieron unos 20 mil haitianos y se sintió una despresurización, dijo.

Pero con la instalación de ese Consulado, lo único que va a pasar es llevar al colapso a Tapachula, debido al arribo de miles de extranjeros de cualquier parte de la República, que llegarán para regularizar sus documentos, y ya no se podrán ir.

Para ejemplo de lo que consideran ocurrirá, apuntó que muchos de los migrantes ya tienen sus documentos validados, como son la Visa Humanitaria o incluso el reconocimiento de la calidad de refugiado, pero no se los están haciendo válidos y los agentes de Migración les están rompiendo los papeles, lo cual es violatorio de las garantías y de asilo político.

Mientras, cientos de migrantes de Cuba, Venezuela, Centroamérica y en su mayoría de Haití, se reunieron en las inmediaciones del Parque Bicentenario con los activistas para dar seguimiento a sus amparos que se han tramitado con los Jueces federales, ya que consideran que es la única manera de salir legalmente de Tapachula.

Raúl Cervantes Alonso, uno de ellos, dijo que ha iniciado los trámites de amparo, ya que lleva varios meses en la Ciudad en espera de poder obtener sus documentos ante las instituciones y no ha tenido respuesta.

“Nosotros hemos vivido mal, los primeros días dormí en un parque; de ahí empecé a trabajar y eso me ha ayudado a poder subsistir, pagar la renta y alimentos, pero la idea es seguir a la frontera norte y, si es posible a los Estados Unidos porque me espera mi familia”, señaló a éste rotativo.

El cubano, es parte de estos miles de migrantes que buscan ampararse y viajar de manera legal hacia el norte del país y dejar la ciudad.

Luis Colmenares, migrante venezolano, confesó que acudió al Parque Bicentenario para entregar sus documentos y tener la oportunidad de salir de Tapachula, donde hay miles de migrantes y no se puede tener una estancia, ya que todo se ha triplicado.

“Quiero estar en todo México, tener libertad, soy soldador y si podemos avanzar al norte del país, porque en esa región se gana mejor y se puede pagar las rentas y la comida”, comentó.

“Estuve preso hace 15 días en la Siglo 21, donde no me dijeron que si quería el trámite de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), sino que me soltaron y me dieron salida, pero que tengo que abandonar el país”, dijo.

En tanto que la organización Pueblos Sin Fronteras, dio a conocer que en las últimas horas llegaron más de 500 migrantes de nuevo ingreso para buscar amparos también, porque la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM), están fallando porque ya no tienen citas para este año.

Todos los días llegan miles de migrantes a la frontera sur de México y que son las autoridades federales las que no actúan para atender a esa migración descontrolada, sostuvo.

“Ya han salido amparos y van a seguir expidiéndose, pero ahora se van a dividir y serán grupales e individuales. Estamos haciendo de manera gratuita lo que el gobierno no hace”, apuntó. EL ORBE / M. Blanco