Imparable el Tráfico de Cacao, 100 Toneladas Ingresan a la Semana de Manera Ilegal

Tapachula, Chiapas; 03 de Octubre.- La introducción de cacao ilegal desde Guatemala hacia Chiapas no se puede esconder, y a pesar de que son gigantescos cargamentos, la Policía Fronteriza ni se entera de ello ni tampoco reporta resultados de sus supuestas actividades.

El presidente de la Asociación de Productores de Cacao de Tuxtla Chico, Raúl Fulgencio López Guzmán, aseguró en entrevista para este rotativo, que la entrada de esas semillas a territorio nacional limita a los campesinos porque los deja fuera de una competitividad del producto.

Dejó en claro que en el Soconusco se tiene una excelente calidad en torno a ese cultivo, pero que -de manera lamentable- el trasiego de otro país, desploma los precios del producto, porque es de pésima calidad.

Calculó que a la semana ingresan vía contrabando unas cien toneladas de cacao que son transportadas por el río Suchiate, conducidas en balsas hechizas, las mezclan con el producto chiapaneco que goza de prestigio y calidad, para que puedan vender al originario de Centroamérica, que por lo mismo es muy barato y nadie quiere comprar.

Hay empresas de carácter privado que tienen vinculación con el Gobierno Federal, y que esa situación es conocida por todos, señaló.

Estableció que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), es encargado de verificar que eso no ocurra, porque es un cultivo que está en cuarentena y no se le presta la atención debida.

Consideró que tampoco han llegado los apoyos prometidos al campo, dentro de los programas que marca la situación, “y que en este gobierno federal se acentúa más, porque no hay comunicación entre las instituciones para el manejo de los programas, y mucho menos con los campesinos”.

Además, ha faltado una estrategia por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE), para atender el tema de la plaga del hongo de la Moniliasis que afecta el cacao y a otros sembradíos. EL ORBE / M. Blanco