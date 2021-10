Necesario Abrir Oficinas Especiales Para Atender Crisis Migratoria que se Vive en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 03 de Octubre.- “El Gobierno Federal, sobre todo el Instituto Nacional de Migración (INM), debe habilitar oficinas especiales para hacer frente a la crisis migratoria que se vive en Tapachula, por los más de cien mil indocumentados varados en espera de los tramites que les permita salir al norte país”, sostuvo, Roberto García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal de la localidad.

En entrevista para EL ORBE, consideró que, si las autoridades mexicanas quieren sanear lo que está ocurriendo en la frontera sur de Chiapas, deberían poner oficinas que durante todo el año estén atendiendo a la población extranjera, porque como lo están haciendo ahora, tardarán décadas.

“La preocupación es que, al tenerlos varados, se está haciendo que se eleve el número de contagios y no se haga nada para evitarlo, y así cómo vamos a pedir que las personas se resguarden y se queden en sus casas, si a los indocumentados se les permiten que violen las leyes, incluso las sanitarias”, expresó.

Hizo un llamado para que se preocupen por Tapachula y se pongan a trabajar para los mexicanos, “por lo que se requiere atención especial y urgente en el tema de la crisis migratoria”.

De acuerdo a su punto de vista, “es un mundo de personas que están llegando a la Ciudad todos los días, por lo que Tapachula no está preparada para aguantar a tantos extranjeros varados, lo que en cualquier momento va a estallar en un conflicto de necesidades”.

Aseguró, además, que cuando eso suceda, puede generarse vandalismo y perjudicar no solo al centro de Tapachula, sino también a lugares donde pueden conseguir una renta y vivir 20 o 30 personas amontonadas. EL ORBE /