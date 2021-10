Continúa Fallecimiento de Migrantes Haitianos, con Síntomas de COVID-19

* Se Reportó un Deceso en Fracc. El Palmar.

Tapachula, Chiapas; 09 de Octubre.- Los decesos de indocumentados en México a consecuencia del Covid-19 siguen, y Tapachula, en donde se está viviendo la peor crisis en su historia, no es la excepción.

En las últimas horas, una migrante haitiana murió supuestamente a consecuencia de esa pandemia, luego de que presentara síntomas visibles asociados a ese mal.

Con ella, son alrededor de 20 extranjeros de esa nacionalidad que han fallecido por esas mismas causas en los últimos meses en la localidad, aunque pudieran ser muchos más.

A pesar de que ha habido, por parte de las autoridades y de los sectores productivos, una intensa campaña para promover entre los migrantes el que acaten los protocolos sanitarios, la gran mayoría se ha resistido.

En torno a éste último caso, los primeros informes señalan que alrededor de las 04:00 de la mañana, un grupo de personas reportaron que un mujer había perecido luego de varios días de estar enferma, y aunque recibía atención médica, no tuvo los recursos suficientes para comprar los medicamentos que se le habían recetado.

Ante ese reporte, las autoridades acudieron hasta la casa una casa en la colonia El Palmar, de esta Ciudad, en donde se entrevistaron con el también haitiano, Darinel N, de 36 años de edad, quien reconoció a la difunta como su esposa, de nombre Chama de 32 años, víctima del mortal virus.

Lo peor de todo es que, por ser muerte natural, la responsabilidad de la movilización del cadáver y la inhumación, quedó en manos de los familiares.

Se desconoce si el resto de las personas cercanas con las que estuvo en los últimos días la difunta, pudieran haber contraído la enfermedad, incluso los vecinos.

Las campañas de promoción entre los extranjeros varados en Tapachula incluye la distribución de folletos explicando la problemática, en diversos idiomas, como el español, inglés y francés, pero la gran mayoría de ellos se niegan a cumplir con esas disposiciones en materia de salud, a pesar de que sus vidas y las de sus familiares están de por medio.

Aun cuando no hay cifras oficiales que lo confirmen, se estima que en Tapachula ya han fallecido decenas de migrantes a consecuencia del Coronavirus, y que han sido sus propios familiares o amigos quienes se hacen cargo de darle cristiana sepultura, sin cumplir tampoco con las medidas obligadas para esos casos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Ildefonso