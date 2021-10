Caos Vial en Chiapas por Bloqueos Carreteros de Transportistas

*Exigen Frenar el Pirataje.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre.- Grupos del transporte en su modalidad de carga y pasaje bloquearon este lunes las principales carreteras en Chiapas en protesta porque se están impulsando reformas de ley que tocan directamente a ese gremio, sin que los hayan tomado en cuenta.

Además, según los manifestantes, la cantidad de unidades que están operando sin concesiones y ningún otro documento ha alcanzado niveles históricos y se ha llevado a Chiapas a la impunidad, con la complicidad de las mismas autoridades.

Por si fuera poco, se ha permitido que los mototaxis (Tuk-tuk y triciclos) también son miles que a se han posesionado de los municipios, así como de las carreteras estatales y federales, donde han protagonizado accidentes fatales, pero no se ha fincado responsabilidades a los funcionarios que lo han permitido.

Así, trabajadores del volante de la región Soconusco, pertenecientes a la Alianza del Transporte, realizaron un bloqueo a la altura del ejido Cruz de Oro, en el municipio de Huehuetán, por las diversas irregularidades que aseguran han existido en la dependencia de ese sector.

Ignacio José Tello, representante del transporte organizado en Huixtla, dijo en entrevista para EL ORBE que la nueva Ley de Transporte, deja en desamparo a los transportistas.

“A nosotros nos afecta en todo, no hay un solo artículo que beneficie al transportista. En primer lugar, tendemos a desaparecer por esta nueva ley, porque hay un padrón para actualizar y pagar de nuevo esa concesión”, dijo.

Además, que el tiempo de vida de un vehículo son de 10 años, pero con esta ley es de cinco años, por lo que nadie puede invertir esas cantidades de dinero en una unidad.

El bloqueo en ese punto de Chiapas fue intermitente y se estuvo abriendo el paso durante cuarenta minutos y dando paso en 15, aun así quedaron varados miles de vehículos.

Además, denunció que las autoridades se han enfocado a proteger a los “piratas” por algún tipo de acuerdo, y se van con los trabajadores que bien están buscando el pan de cada día, por lo que advirtieron que van a defender el tema, hasta sus últimas consecuencias.

Paralizan los Puentes Internacionales.

Mientras, otro grupo integrado por cientos de unidades en diversas modalidades, bloquearon la carretera que une e Tapachula con la frontera, a la altura del kilómetro 10, y con ello se paralizaron las actividades de importación y exportación, además de la llegada de turistas.

Ahí, los manifestantes exigieron que se abra una mesa de diálogo con las autoridades, en las que se puedan exponer todas las irregularidades que aseguran hay ahora en la Secretaría de Movilidad y Transporte.

El gremio le dijo al titular de esa dependencia, Aquiles Espinosa García, que no cumplen los acuerdos establecidos en reuniones pasadas y solapan al pirataje en la zona, principalmente a los mototriciclos.

En torno a ello, Juan González, en voz de los transportistas, dijo que desde la mañana iniciaron este cierre carretero porque la dependencia está solapando toda una serie de anomalías y que no toma en cuenta al Órgano Técnico y permite la circulación de los mototriciclos en carretera federal.

Dejaron en claro que no están pidiendo concesiones al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sino más bien que nadie esté por encima de la ley y se respete la normativa, sobre todo en el combate real al pirataje y no a las simulaciones de funcionarios de segundo y tercer nivel.

Los concesionados en la modalidad de volteos, taxis y colectivas también bloquearon carreteras en la Sierra, Pijijiapan, Comitán, San Cristóbal, entre otras zonas.

El bloqueo carretero se levantó alrededor de las 11 horas, luego de que los representantes de los transportistas fueron recibidos en la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, en una mesa de diálogo con las autoridades; sin embargo, amenazaron con volver si se sigue solapando el pirataje y permitiendo que cualquiera pisotee la ley.

Luego de que se establecieron las comunicaciones, se montó un operativo policíaco para evitar que las miles de unidades varadas ocasionaran algún accidente a la hora remontar su camino. EL ORBE / Nelson Bautista / M. Blanco