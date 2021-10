Magisterio Confirma que no Regresarán a Clases Presenciales

* Para Proteger la Vida de Alumnos y Docentes.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre.- Maestros de la Sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), dieron a conocer que hay grandes avances en la entrega de los libros de texto gratuitos, aunque a mes y medio de haber comenzado el ciclo escolar, faltan muchos por entregar.

Martha Natividad García Santos, en representación de las Bases Magisteriales Organizadas (Bamos 40), expresó que en la mayoría de las escuelas se cumplió con la entrega de esos paquetes.

En entrevista para EL ORBE, precisó que son alrededor de cien instituciones educativas que resultaron beneficiados con los materiales, aunque otros siguen pendientes.

La entrega sigue en curso, por lo que esperan que en los próximos días se cubra esa demanda, para que los alumnos puedan tener una herramienta más para su aprendizaje, sostuvo.

Por otro lado informó que, por el tema de la pandemia, no se han dado de baja a los menores, al contrario se están inscribiendo y creciendo la matrícula para frenar la deserción escolar.

“A pesar de que existe pandemia, hay la demanda de alumnado en general en todos los niveles educativos”, comentó la docente.

Asimismo, que las escuelas no se van abrir de manera física o clases presenciales hasta que el Gobierno cumpla con las necesidades, y no se ponga en riesgo la vida e integridad de nadie por el tema de la pandemia.

El magisterio está exigiendo material desinfectante para proteger a los alumnos, al personal educativo y administrativo, ya que están cumpliendo con sus labores, además de llevar la educación en línea, recalcó.

Por su parte, David Guzmán Salas, también representante del mismo grupo, hizo un llamado a las autoridades federales para que se les permita realizar el relevo seccional, como parte de los derechos de los docentes en todos los niveles educativos. EL ORBE / Nelson Bautista