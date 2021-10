Clases de Regularización Ayudan a Estudiantes a no Atrasarse en su Aprendizaje

* Celebra CEDUAP Primer Aniversario

Tapachula, Chiapas; 12 de octubre.- Ante la nueva normalidad en la que las clases se han tenido que llevar a cabo de manera hibrida, es decir presenciales y virtuales, muchos padres de familia han notado que sus hijos tienen complicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrando incluso algún atraso académico.

Es ahí donde recae la importancia de no quedarse sólo con lo que se aprende en la escuela, o en este caso, en las clases virtuales. Afortunadamente actualmente hay varias opciones para que los niños puedan reforzar los conocimientos que han aprendido, y sobre todo en los que les generan dudas.

Es el caso del Centro Educativo de Apoyo Pedagógica (CEDUAP), dirigido por su Directora, Guadalupe Aquino, quien manifestó que cumplen un año de brindar apoyo pedagógico a alumnos de varias instituciones.

Afirmó que la idea surgió ante la necesidad de que los niños se adaptaran a la nueva normalidad, derivado de la pandemia, en donde se adaptaron las clases virtuales. Desafortunadamente en muchos casos no fue suficiente ese tipo de educación, por lo que se buscaron alternativas para que no se viera estancado el aprendizaje de los estudiantes.

A un año de iniciar actividades, se ha logrado que muchos alumnos logren regularizar su situación académica, ya que se ponen en práctica métodos pedagógicos encaminados en desarrollar sus habilidades cognitivas y estimular el desarrollo mental.

Reconoció la importancia de los padres de familia, quienes se preocupan por la educación de sus hijos, dotándolos de herramientas necesarias para alcanzar el éxito académico.

Finalmente aprovechó para invitar a la población a que acudan a las instalaciones y corroboren los métodos que se usan para el desarrollo académico de los alumnos. EL ORBE/La Redacción