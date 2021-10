Estadio Olímpico Debe ser Sólo Para la Promoción del Deporte: COMPARMEX

* Ya lo Convirtieron en Oficina de la COMAR.

Tapachula, Chiapas; 12 de octubre.- Ante el gran número de migrantes que están arribando a la ciudad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa de Chiapas, solicitó este martes al gobierno mexicano que se implemente mayor infraestructura para atender esa problemática, “porque esto ha rebasado todas las expectativas”.

José Pascual Necochea Valdez, presidente de ese organismo empresarial en Tapachula, consideró que el tema de la migración regular e irregular está desbordado y fuera de control en la frontera sur de México.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, añadió que es algo inusual, “porque nunca se había presentado o visto grandes cantidades de migrantes. Ayer, por ejemplo, se vio en el Estadio Olímpico entre 5 y 7 mil personas para ser atendidos”, según hizo referencia al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el país”.

Según recordó que directivos de la misma Comar, declaró recientemente que en este mes se atenderían a unos 800 migrantes cada día

Indicó que no es digno tener a las personas, sea quien sea, afueras del estadio al aire libre y esperando tramites bajo los fuertes rayos del sol.

Además, que a un costado del Estadio están las oficinas de Protección Civil, por lo que puede haber una emergencia y por el flujo de migrantes no puedan salir las unidades, por lo que consideró que no es el lugar propicio y se debe buscar los lugares adecuados donde no se ponga en riesgo la vida de las personas

Enfatizó que el Estadio Olímpico de Tapachula es un espacio público construido para promover el deporte y de otras tantas actividades que se necesitan en la región, “y sin embargo se está utilizando para dar tramites temporales a migrantes, por lo que las autoridades deben atender ese tema con mayor infraestructura y responsabilidad”.

De acuerdo a la opinión del empresario, “las autoridades migratorias no saben qué hacer ante esta situación que esta fuera de control, ayer lo decía el titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, que están al bordo del colapso, lo cual, lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses”.

Este martes se pudo observar una disminución considerable de personas migrantes a las afueras de ese recinto deportivo de la localidad. Ahí se pudo constatar que, efectivamente, había personas sobre la carretera que conduce a Puerto Madero, expuestas al tráfico vehicular.

En el Estadio no se le está entregando ningún documento a nadie. Los funcionarios de la Comar verifican los datos generales de cada uno, a razón de un censo.

Ese padrón será considerado como un listado de personas que están físicamente en Tapachula y que el resto que no se presente por estar en otra región del país, perderá su cita que ya tenía para alguna fecha del año y de los primeros meses del próximo.

Así, al perder ese espacio, los que están llegando a la convocatoria podrían tener uno de esos lugares para realizar sus trámites ante la Comar y saber, algún día, si serán beneficiados con el estatus de refugiado o continuar como ahora, viviendo como indocumentado en la ciudad. EL ORBE / M. Blanco