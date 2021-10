En Deplorables Condiciones las Calles de la Colonia Democrática Magisterial

* Más de 200 familias Exigen los Atiendan.

Tapachula, Chiapas; 18 de octubre.- Habitantes de la colonia Democrática Magisterial de esta ciudad denunciaron el abandono de esa zona territorial de parte de las autoridades, ya que aseguran las calles están en pésimas condiciones desde ya varios años.

Juan Carlos Limber Solís, en voz de sus vecinos, dijo a EL ORBE que siempre las autoridades les dicen de muchos proyectos y promesas pero que no se consolidan.

“Nos han dicho que nos iban a apoyar en obras, pero hasta la fecha no se tiene nada», señaló al precisar que hace falta atender la entrada de la colonia, “porque los taxistas y las colectivas no quieren entrar, aun cuando son 200 familias afectadas”.

Apuntó que son damnificados del huracán Stan, del 2005, y comentó que sus peticiones se orientan a la rehabilitación de las calles, a pesar de que tienen otras deficiencias.

Añadió que son una colonia regular y con todos los impuestos pagados, y que por eso se les exige a las actuales autoridades que fije su mirada en ese sector de la ciudad, donde también sufren de serios problemas de alumbrado público.

Aunado a eso, puntualizó que en esa colonia circulan grandes camiones que destrozan las calles y los pozos de captación de drenajes, sin que nadie lo evite. EL ORBE / Nelson Bautista