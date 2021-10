Más de 90 mil Solicitudes de Asilo en la COMAR

* La Encabezan Haitianos y Hondureños.

Tapachula, Chiapas; 18 de octubre.- Un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) de este fin de semana revela que, hasta el corte del mes de septiembre, que ya hay más de 90 mil peticiones de asilo de migrantes de infinidad de nacionalidades.

Según ese balance de lo ocurrido en lo que va del año, los haitianos se han posicionado en el segundo lugar de solicitudes de refugio en México, y están a escasos 6 mil peticiones de alcanzar a los de Honduras, que son los que han saturado a la Comar con 31 mil 894 peticiones.

Los antillanos alcanzaron en los primeros nueve meses del año, las 26 mil 007 solicitudes de refugio en territorio nacional.

Del gran total, las oficinas de la Comar en Tapachula son las que más peticiones han recibido en este año, con 63 mil 126.

Mientras que la petición de libre tránsito y regularizar sus documentos para dejar Tapachula, es el principal objetivo de los más de cien mil migrantes que permanecen varados en Tapachula desde el año pasado y que han buscado todas las formas para ser atendidos por las autoridades federales y emprender su camino al norte del país, pero no lo han logrado.

A los haitianos se les ha retrasado sus trámites en las instituciones, y por eso han tenido que permanecer deambulando en la ciudad durante muchos meses, lo que ha generado irritación en la población local, quienes piden a gritos que los dejen salir o que los deporten, como marca la ley.

Jacob Hendrí, un migrante haitiano en Tapachula, dijo a EL ORBE que se mantiene en busca de papeles legales para poder seguir su travesía hacia la frontera norte. Sin embargo, que no han tenido respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Nosotros le pedimos al gobierno mexicano que retome nuestros asuntos, que nos ayude para poder avanzar, es una petición que les hacemos. Lo único que buscamos es llegar a otra ciudad donde se tenga mayor empleo y poder mantener a las familias”, expresó.

Este fin de semana, miles de extranjeros firmaron su participación en la caravana que partirá, según anunciaron, este sábado desde Tapachula, con o sin papeles.

Con ello inicia una semana de tensión, porque las autoridades federales han advertido que los migrantes no pueden salir de Tapachula, aún cuando ya tengan en sus manos los amparos de los jueces federales, visas humanitarias u otros documentos.

Por eso se cree que en las próximas horas podrían llegar a la frontera sur del país miles de elementos de la Guardia Nacional, del Ejercito Mexicano y de otras dependencias para tratar de frenar esas internacionales de los extranjeros.

Por lo pronto, ya han empezado a llegar a Tapachula observadores de organizaciones extranjeras no gubernamentales y defensores de derechos humanos.

De antemano, están exigiendo que el gobierno mexicano ofrezca una explicación mundial sobre los motivos que tiene para hacer el trabajo sucio de los Estadios Unidos, es decir, retener a los migrantes que solo quieren llegar a Norteamérica.

Se teme que esa caravana será detenida con el uso de la fuerza pública, con enfrentamiento pues, tal y como ocurrieron con las otras tres que intentaron hacerlo en los últimos dos meses. EL ORBE / M. Blanco