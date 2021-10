Por Abandono del Gobierno al Campo Marchan Cafeticultores en Tapachula

* Exigen Apoyos Para Superar la Crisis.

Tapachula, Chiapas; 22 de octubre del 2021.- Productores de café de la región Soconusco marcharon este viernes desde la entrada oriente de la cabecera municipal hasta la explanada exterior de la alcaldía, en protesta por el abandono al campo en los últimos tres años, y porque el cultivo se encuentra a la deriva con precios por debajo de los costos de producción.

Daniel Méndez, en voz de los manifestantes, dijo al rotativo EL ORBE que los precios bajos que maneja, por ejemplo la empresa Nestlé, equivale a dos pasajes del transporte colectivo por cada kilogramo del aromático, es decir, a 15 pesos y que no se cuentan con apoyos del gobierno federal.

«El café robusta es un producto que deriva de una actividad de supervivencia, del que ya no deja utilidades y por eso hay la necesidad de exigir mejores precios», apuntó.

En caso de no tener respuesta a sus demandas, sobre todo de parte de la empresa que acapara el producto, adelantó que muchos productores tienen decidido abandonar Chiapas de manera masiva, con rumbo a Estados Unidos.

Estableció que las autoridades deberían ver cómo prioridad a los productores en el campo, porque son el primer eslabón de la cadena productiva y para que puedan sobrevivir.

Actualmente esa comercializadora no ha dado el precio que se va establecer para el ciclo, pero se espera que no sea por debajo de los 30 pesos por kilogramo, porque es lo que se requiere para el pago de mano de obra, insumos y todo lo que se tiene que hacer a las superficies con ese cultivo durante el año.

Tan solo en la región Soconusco se cuenta con alrededor de 29 mil productores del aromático grano, desde el municipio de Unión Juárez hasta el de Mapastepec. EL ORBE / Nelson Bautista