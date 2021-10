Guatemala Aplicará Millones de Vacunas Contra el Covid a Niños

* Para el Rango de Edad de 6 a 11 Años.

Tapachula, Chiapas; 27 de octubre del 2021.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó a los medios de comunicación que, con la donación de cuatro millones de dosis de la vacuna anticovid-19 de los laboratorios Moderna, buscarán aplicarlas a unos dos millones de niños de seis a 11 años de edad, y complementar su cuadro .

Precisó que están agilizando todos los trámites que se requieren para la recepción de los medicamentos y que si todo sale como lo planeado, la distribución de las dosis comenzaría en la segunda quincena de noviembre, es decir, en unas tres semanas.

En territorio guatemalteco como en el mexicano, hay una propuesta de regresar a las clases presenciales el 15 de noviembre. Sin embardo, los chapines aplicarán las vacunas a los niños en una campaña que pretende concluya a mediados de febrero del próximo año, mientras que en territorio azteca eso sigue siendo un tema pendiente.

De igual forma, anunció que a partir de este 15 de noviembre arribarán a ese territorio centroamericano otras 2.5 millones de laboratorios Pfizer, con las que planean atender también a millones de adolescentes de entre 12 y 17 años.

Hasta ahora, miles de guatemaltecos de 18 años y más habían viajado en los últimos meses hacia Tapachula y municipios aledaños, para recibir la dosis, en virtud de que en su país la distribución iba muy lenta.

Sin embargo, ahora se cree que la inercia será en vía contraria, es decir, los mexicanos –sobre todo chiapanecos- cruzarán hacia Guatemala para tratar de vacunar a sus hijos, ante la insistencia del regreso a las aulas sin que estén protegidos del mortal virus del Coivuid-19.

Todavía no se han dado a conocer el plan a seguir en la distribución del reactivo entre los millones de niños y adolecentes en Guatemala, y si se permitirá que los mexicanos tengan acceso a ellas, en reciprocidad.

Mientras eso ocurre, de acuerdo a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la gran mayoría de las instituciones educativas en Chiapas comenzaron el ciclo escolar al inicio del mes pasado, pero a través de plataformas digitales y otras alternativas virtuales.

La justificación de los docentes de no presentarse aún a las aulas, es precisamente que los alumnos todavía no han sido vacunados porque en las escuelas no hay las condiciones de infraestructura y materiales sanitarios, sobre todo en las que se ubican en comunidades en extrema pobreza o de difícil acceso.

Además, en los últimos meses, la tercera ola de la pandemia ha dejado a su paso cientos de menores de edad, niños y adolescentes contagiados en Chiapas, incluso recién nacidos, a pesar de que no han retornado a sus pupitres. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello