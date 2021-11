Escuelas Públicas en Chiapas no Regresarán a Clases Presenciales

* Debido a Falta de Servicios Básicos e Insumos.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2021.- La representación estatal de las Base Magisterial Organizada de la Sección 40 (Bamos-40), confirmó este domingo a EL ORBE que los padres de familia y los docentes de las escuelas públicas en Chiapas han acordado continuar con las clases virtuales, y no aceptar las instrucciones de la Secretaría de Educación en torno a regresar a las aulas en Chiapas en los próximos días.

El acuerdo es que, en Enero del 2022, se haga un nuevo consenso popular para determinar la postura de ambas partes y decidir si se reincorporan o siguen con la educación a distancia, porque el mortal virus del Covid-19 sigue en las calles de la entidad, provocando contagios y muertes diarias, además de que el proceso de vacunación no va ni a la mitad y tampoco se ha iniciado con la entrega de las dosis para niños y jóvenes, es decir, para estudiantes.

David Guzmán Salas, en representación del bloque democrático de ese gremio sindical, dijo que ese acuerdo señala, para los diferentes niveles de educación básica, «no se regresará de forma presencial», a pesar del anuncio de la dependencia.

Sólo algunas escuelas privadas lo realizarán, porque los padres de familia tienen las posibilidades económicas para mantenerlas con servicio médico permanente, insumos para la desinfección y adecuar la infraestructura de las instalaciones, dijo.

“Los maestros somos los que estamos en la parte territorial, en donde vemos la necesidad de cada escuela y por eso podemos mencionar que en la zona alta y baja de la Costa de Chiapas, no hay material de sanitización gel o cubrebocas”, indicó.

Además, son maestros, personal administrativo y padres de familia los que están haciendo la limpieza de las escuelas, pues el Gobierno no cumple con esas responsabilidades, “pero no hay las condiciones todavía para regresar, hace falta agua, algunas escuelas no tienen luz, el dejar a las escuelas abandonadas por lo menos durante dos años de manera presencial, afectó a los inmuebles”.

Esto, recalcó, sin contar que muchas de las instituciones educativas han sido objeto de actos vandálicos y saqueadas durante este mismo periodo de clases a distancia.

Ante ese panorama, apuntó, están exigiendo al Gobierno que les entregue los insumos necesarios y no solamente sean cursos de sanitización y de protocolo, porque lo que se requiere es que se atienda la realidad”.

Comentó que, hasta concluir el mes de Octubre, hay alrededor de 35 escuelas públicas en la Costa de Chiapas en donde los padres de familia aceptaron que se regrese en forma escalonada, citando a algunos alumnos para recibir o entregar tareas.

“La postura del magisterio en Chiapas es escuchar y respetar la decisión de los padres de familia en torno a la salud y la vida de sus hijos. Se regresará a las aulas cuando ellos lo determinen, y mientras las clases continuarán, pero de manera virtual, en sus diferentes modalidades”, agregó.

Además, antes de pensar en la posibilidad de volver de manera física a las escuelas, el Gobierno deberá dotar de los artículos necesarios y suficientes para la desinfección, incluso de artículos ordinarios como escobas, trapeadores y gel, entre muchos otros. EL ORBE / JC