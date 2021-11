INM Chantajea Migrantes al Darles Documentos si Regresan a Tapachula

* Permanecen en Mapastepec, Hoy Saldrán a Pijijiapan.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2021.- El Centro de Dignificación Humana (CDH), que acompaña desde hace nueve días a la caravana de miles migrantes que conforman a la caravana por la Costa de Chiapas, fijo este domingo su postura en torno a los ofrecimientos del Gobierno Federal, y consideró que el Instituto Nacional de Migración (INM) chantajea a los extranjeros con darles documentos, pero si regresan a Tapachula.

En entrevista para rotativo EL ORBE, aclaró que decidieron no aceptar esas visas humanitarias para mujeres embarazadas, niños y población vulnerable, porque el mismo INM no lo reconoce como documento de viaje, contrario a lo que dice el artículo 52 de la Ley de Migración, es decir, se tendrían que quedar a vivir definitivamente en la frontera sur.

Luis García Villagrán, director de ese organismo, expresó que la misma ley obliga a esa dependencia a entregar inmediatamente y sin ningún condicionante esos papeles, “mucho menos secuestrar una justa marcha de inconformidad social del pueblo migrante”.

Indicó que esos grupos dejaron Tapachula, “al ser la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, ya que miles de extranjeros han buscado la manera de poder obtener documentos de manera legal para salir de Chiapas e ir en busca de llegar alguna ciudad fronteriza del norte de México, pero el gobierno federal no quiso atenderlos”.

Además, “siempre hemos priorizado la vida por encima de cualquier cosa, pero el INM en su último comunicado busca culpar a dos personas sobre una crisis agravada en el sur de México, en cuanto a la contención y retención de la población migrante por casi tres años”.

Dio a conocer que este domingo se trasladó a una mujer de Haití que estaba grave con una amenaza de aborto al Hospital de Tonalá para darle la atención, además, se llevó a dos menores también que estaban en situación grave para ese mismo nosocomio, y les puedan dar atención.

Responsabilizó al Gobierno Federal sobre la salud de los niños y mujeres embarazadas, ya que tienen la obligación y sin ningún pretexto dar las tarjetas de visas de residencia permanente a las personas en alto grado de vulnerabilidad y en condición de movilidad humana, ya que la ley así lo exige y determina.

“Basta ya de tratar de encontrar culpables, antes de preservar la vida de las mujeres embarazadas y niños que han salido caminando porque tenían muchos meses en espera de trámites y nunca fueron atendidos”, agregó.

Incluso, desde hace dos meses se convocó una y otra vez en Tapachula a la administración federal para abrir una mesa de trabajo para atender esa crisis migratoria, pero nada más contestaron con discursos oficialistas, indicó.

Añadió que este fin de semana, Héctor Martínez Castuera, del INM, lo único que propuso es regresar a Tapachula para que ahí fueran entregadas las visas humanitarias, que en teoría son documentos de viaje, pero en la realidad ni las mismas autoridades las quieren hacer validas y solo sirven para quedarse a vivir en la frontera sur.

“Esta visa humanitaria que ofrece entregar las autoridades mexicanas no les sirve de nada a los migrantes, ya que la mayoría son detenidos en los primeros retenes y regresados a la zona de Tapachula. Por ello el rechazo a la propuesta”, puntualizó. EL ORBE / M. Blanco