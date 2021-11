Llega Caravana Migrante a Valdivia

* Este Martes Avanzarán a Pijijiapan.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre del 2021.- Autoridades ejidales de Nuevo Valdivia, a diez kilómetros delante de Mapastepec, se solidarizaron este lunes con los miembros de la caravana de migrantes que pasó por esa comunidad para descansar unas horas y poder retomar fuerzas y seguir avanzando hacia el municipio de Pijijiapan en las próximas horas.

Los miembros de esa comunidad que fue afectada en el año de 1998 y que literalmente desapareció con los embates de los fenómenos meteorológicos y que volvió a renacer, abrieron la atención a los miles de extranjeros, sobre todo a los niños y mujeres que han sufrido los estragos del sol, la lluvia y el asfalto que les causa severas afectaciones en sus pies y deshidratación.

Roberto Cuello Nanduca, de Valdivia, dio a conocer que apoyar a los extranjeros les nació de corazón junto con toda la directiva sobre todo por la presencia de muchos menores.

“Donde han pasado no les han prestado mucha atención, pero independiente de todo, cada quien hace lo que puede, y si en nosotros esta otorgar un poquito ayudamos”, indicó.

Aunque los migrantes estuvieron de paso, reconoció que el hambre y la necesidad esta, por lo que se decidió brindar el apoyo para continuar su camino hacia los Estados Unidos, “porque no sabemos si algún día vamos emigrar también nosotros o andaremos por allá”.

Esta comunidad que es pequeña, atendió a los migrantes. Por ejemplo, dieron acceso a un domo techado, el área al aire libre, las aceras de las tiendas, comercios, calles, además de la iglesia católica, que esta vez sí abrió sus puertas y no los corrió, para que pudieran orar y descansar.

La autoridad ejidal enfatizó que otorgaron algunos alimentos para las personas con los pocos recursos que pudieron obtener, “aunque quisiera darles más, no se tiene, con lo poco que hay se les ayudó”.

Se priorizó la atención a los niños y mujeres, quienes se formaron para recibir los alimentos que se preparó en coordinación con las autoridades ejidales. EL ORBE / M. Blanco