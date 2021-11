Se Abarrotan Mercados de la Región Durante Días Alusivos a los Muertos

*Sin Cumplir las Medidas Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 1 de Noviembre del 2021.- Por los festejos alusivos a los muertos, la población en los municipios de la región Soconusco abarrotaron los mercados, sin tomar en cuenta los protocolos de salud por la pandemia del mortal virus del Covid-19.

Elsa Sánchez Aguilar, secretaria general de comerciantes adherida a la CNOP, recomendó a sus compañeros locatarios no bajar la guardia y seguir haciendo uso del cubrebocas, además de tomar las medidas necesarias para no seguir provocando el incremento de personas infectadas por el coronavirus.

Aunque ya estemos vacunados, dijo, no hay que bajar la guardia, por eso externó a la población y a los locatarios, a no descuidarse ante esta terrible enfermedad.

Reconoció que es importante tomar las medidas necesarias, sobre todo en estos festejos, por la aglomeración de personas en los centros de abasto.

Muchos de los visitantes no usan protección alguna contra la pandemia, e incluso se molestan cuando se les piden que los usen, con el argumento de que Chiapas ya está en verde.

Asimismo, pidió a la población que aún no se ha aplicado la dosis contra el Covid-19, lo haga ya que es la única forma de estar seguro y no contagiar al resto de la población. EL ORBE / Nelson Bautista