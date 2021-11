Se Desborda de Nuevo el Comercio Informal en Tapachula: Procentro

* Ambulantes Invaden las Calles.

Tapachula, Chiapas; 02 de Noviembre del 2021.- La venta informal en las calles del Centro de Tapachula ha crecido demasiado en los últimos tres años, debido, a opinión de los comerciantes establecidos, a que las propias autoridades municipales han dado facilidades para que gente extranjera -en su mayoría- venda sin ningún control mercancías de dudosa procedencia y calidad, sin que nadie les diga nada, aunque violen la ley.

De acuerdo al secretario de la Asociación de Empresarios del Centro de Tapachula Procentro, Aníbal Enrique Núñez, en esa venta informal que se ha apoderado de los espacios públicos de la Ciudad, no sólo es de extranjeros, sino que también hay gente mexicana.

El problema ha crecido enormemente y eso afecta por todos lados a los empresarios que tienen establecidos sus negocios, reiteró, por la desleal competencia que sufren con los informales.

Comentó que años atrás, se realizó la limpieza de las calles y se quitó a todo aquel vendedor informal, pero ahora, lamentablemente, apareció otra vez este fenómeno el cual crece cada día.

En ese tema, las autoridades locales pudieran realizar acciones para mejorar la imagen y el orden del centro de la Ciudad, lo que está también en juego, señaló.

Desde su punto de vista, la informalidad les afecta demasiado, ya que por la inseguridad que provocan los migrantes que venden en las calles céntricas y por el cuidado del contagio, los compradores evitan salir de sus casas o a llegar a ese punto de la ciudad y las ventas se desploman.

Además, las mismas autoridades obligan a los establecidos a pagar tarifas eléctricas altísimas, impuestos, agua, nóminas, seguro social, infonavit y otras obligaciones fiscales, pero no hay ventas y entran en crisis económica por culpa directa de que permiten el comercio ambulante, a quienes no se les exige nada.

Precisó que el Gobierno Municipal, encabezado por Rosa Urbina, es el encargado del ordenamiento vial y del ambulantaje en el Centro, y es el que debe tomar cartas en el asunto. EL ORBE / Nelson Bautista