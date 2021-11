Vecinos de la Colonia “Las Delicias” Exigen Alumbrado y Agua Potable

* Llevan Veinte Años Olvidados.

Tapachula, Chiapas; 02 de Noviembre del 2021.- Habitantes de la colonia Las Delicias, ubicada al sur de la ciudad, están sufriendo los estragos del abandono por parte de las autoridades municipales, pues no cuentan con alumbrado público y ni siquiera con agua potable, un servicio de vital importancia para sobrevivir.

Así lo denunció en entrevista para EL ORBE, José Ángel Cruz Aguirre, en voz de los vecinos de ese lugar, quien aseguró que de momento apenas cuentan con alrededor de un 30 por ciento del alumbrado público, y que esa deficiencia trae consigo también inseguridad, al estar las calles totalmente a oscuras.

El denunciante aseveró que el clamor de las 300 familias que viven ahí, es que les pongan sus lámparas y les cambien las luminarias que ya están puestas, pero que de momento están fundidas.

Asimismo, que mucha gente extranjera, en su mayoría migrantes, se ha ido a vivir a esa colonia, pero no se sabe a qué se dedican, qué hacen o cuál es su propósito, ya que los colonos han estado sufriendo robos en sus casas.

Por lo mismo, les urge contar con el servicio de vigilancia y que la Policía Municipal hagan rondines durante las noches, porque actualmente la escasa luz da pie a que los delincuentes hagan de las suyas.

Por su parte, Alejandra Lazos, habitante de esa misma colonia, aseguró que desde hace más de 20 años no cuentan con el suministro de agua potable y que lo han solicitado una y otra vez, pero que hasta ahora no han sido atendidos sus reclamos.

Añadió que para todas sus necesidades, tanto de lavado de ropa, de trastes y para bañarse, tienen que ir al río que tienen cerca, lo cual les resulta muy incómodo además de los riesgos obvios al caminar por algunas veredas.

Asimismo, que el río está contaminado por las colonias de más arriba, y como consecuencia, algunos de sus vecinos se han llenado de ronchas o han sufrido otros malestares.

“Ya hemos luchado tanto tiempo para que nos pongan el agua potable, pero todo ha sido en vano, las autoridades no nos han hecho caso”, puntualizó. EL ORBE / Nelson Bautista