Nace el Primer Bebé de la Caravana Migrante en Tonalá

* De Padres Haitianos.

Pijijiapan, Chis.,3 de noviembre de 2021.- En medio de la crisis que enfrenta la caravana de miles de migrantes centroamericanos y haitianos en su paso por Chiapas, nació el primer bebé mexicano de madre extranjera, en las últimas horas, en el hospital de Tonalá.

El menor pesó tres kilos 100 gramos y nació a los 8 meses. Los médicos practicaron una cesaría sin que hubiera complicaciones del recién nacido o de la madre.

La mamá, Chrismene Alfred, es una mujer migrante originaria de Haití, quien se encuentra convaleciente y con dolores del parto, dijo a EL ORBE sentirse contenta y que por el momento mantiene a su bebé sano.

Narró que, durante su migración por los países, en Panamá perdió a su esposo, por lo que, aún embarazada decidió seguir su travesía hacia México, llegando a Tapachula, donde decidió emprender su viaje en la caravana en la que viajan también otras 60 mujeres embarazadas.

Jaqueline, quien es familiar de Chrismene Alfred, comentó que se quedara en ese municipio, porque no puede caminar.

La joven madre de 27 años, tuvo al bebé en el Hospital Regional de Tonalá, debido a que, según su versión, las autoridades del hospital de Mapastepec se negaron atenderla, “las autoridades mexicanas querían regresarla hasta Tapachula, sin embargo, no quiso. Por ello se derivó hasta Tonalá”, denunció Irineo Mujica Arzate, quien acompaña a los miembros de este éxodo migratorio.

Indicó que la mamá del menor y dos personas más tienen la resolución positiva de la COMAR, pero al ser madre de un mexicano, el estado mexicano la protege, por lo que dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM), debería otorgarles sus tarjetas de visa permanente hasta en el lugar donde se encuentran para no seguir en la caravana.

Comentó que durante el trayecto, la mujer haitiana estuvo arriba de una unidad oficial, donde trataron de regresarla a Tapachula, por lo que se aventó completamente para poderse bajar y después anduvo la Guardia Nacional prácticamente cazándola.

“Me hablaron y conseguimos una combi, porque la mujer presentaba mucho dolor y además la andaban persiguiendo y por eso la trajimos a este lugar”.

El director de Pueblos Unidos Migrantes, relató que a las mujeres viven acosadas como animales, «no importa si eres haitiana o de otra nacionalidad, las persiguen como si fueran la peor criminal». EL ORBE / M. Blanco