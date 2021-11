Dos Motociclistas Lesionados al Impactarse de Frente

* En la Colonia Jamaica de Escuintla

Escuintla, Chiapas; 06 de Noviembre de 2021.- Personal de la Policía Municipal de Escuintla fue informado vía telefónica que en la colonia Jamaica se había registrado un accidente entre dos motociclistas, y había personas lesionadas de gravedad, así como se especulaba que había una persona fallecida.

El accidente se había registrado a la altura del puente “El Cacao”, antes de llegar a la colonia Jamaica, lugar al que elementos de la Policía Municipal se trasladaron en donde tuvieron a la vista a un grupo de personas, y en un rancho aledaño dos motocicletas, una de ellas de la marca Dínamo de color blanco con negro motor 250, y la unidad Italika color rojo motor 150.

En el mismo lugar se encontraba el señor José «N» de 70 años de edad, quien dijo tener su domicilio en el ejido “El Triunfo”, don José dijo ser abuelo del joven José Heriberto «N» de 18 años de edad, también con domicilio en el mismo ejido, el que después del impacto contra el otro motociclista se encontraba en mal estado, por lo cual sus mismos familiares lo habían llevado a recibir atención médica en un vehículo particular, y la otra persona había sido auxiliada por los paramédicos de Protección Civil Municipal de Escuintla.

Cabe agregar que las motocicletas al estar dentro de un rancho y al ser propiedad privada no pudieron sacarlas, por lo cual se retiraron del lugar y se presentaron al Centro de Salud del municipio de Escuintla, donde no encontraron a ninguno de los dos motociclistas, quienes fueron trasladados, al parecer, a Tapachula. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda