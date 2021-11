Escuelas Particulares en Chiapas Anuncian Campaña de Austeridad

Tapachula, Chiapas; 07 de noviembre del 2021.- A partir de esta semana las escuelas particulares católicas en Chiapas pondrán en marcha una campaña de austeridad y de consumo responsable, a invitación expresa de Jorge Mario Bergoglio, nombrado por la Iglesia como Papa Francisco.

Así lo informó el presbítero, Gonzalo Amarante Vázquez Zavala, presidente de la Federación Nacional de Escuelas Particulares, capítulo Soconusco, quien precisó que los que se consume por exceso ha traído también el descuido de la creación y favorece la pobreza.

En entrevista para EL ORBE indicó que van a haber retos, una semana para cada sección escolar, donde las familias con sus hijos van a participar en un modelo de vida de consumo responsable, con mayor austeridad y que esté acorde al medio ambiente, en la que, por ejemplo, se dejará de priorizar la compra y el uso de artículos personales por la marca, como la de zapatos, ropa, lentes, entre muchos otros.

“Porque a veces no sabemos que detrás una marca, hay una historia de explotación de ciertas empresas que tienen en sus maquiladoras, en países donde no pagan todos los impuestos. Entonces compro una marca a precio alto y lo que estoy favoreciendo es mi ego, mi imagen, mi fachada, pero también enriqueciendo a unos y generando pobreza en otros, con salarios de hambre, con injusticia”, recalcó.

Se buscará también hacer conciencia para evitar los desperdicios de comida y hacer todo lo posible para el consumo de los productos de la región para impulsar la economía local; además de reducir los alimentos refrigerados para disminuir de esa manera el efecto invernadero y el cambio climático.

“Necesitamos generar un cambio de mentalidad; buscar un nuevo estilo de vida y que lo vayan asumiendo las nuevas generaciones que están como esponjitas, dispuestos. Si aprenden a consumir, van a creer que eso es felicidad, pero si se dan cuenta que siendo responsables es ser felices, y somos solidarios con la sociedad y la creación, también lo van a aprender”, apuntó.

El también director general del Colegio Miguel Hidalgo, en Tapachula, informó además que, aún cuando están suspendidos los eventos masivos presenciales, han innovado algunas estrategias para realizar ciertas actividades, con la sana distancia y con participación reducida, como parte de las tradiciones y cultura nacional.

Por ello llevaron a efecto un concurso de altares por el Día de Muertos, en donde se premió de manera presencial a los tres ganadores de cada uno de los niveles, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, en el que asistieron los padres de familia de ellos y directivos, con un total de no más de 35 personas, en un evento que se llevó a cabo al aire libre este fin de semana.

Explicó que los proyectos fueron exhibidos en r4edes sociales para que, el que tuviera mayores reacciones positivas sería el ganador, lo que hizo que fuera un evento muy dinámico, además de que sirvió mucho a los estudiantes para perfeccionar el uso de las herramientas tecnológicas, porque los trabajos se expusieron a través de videos, fotografías y presentaciones digitales.

Cabe recodar que el año pasado fueron suspendidas estas y otras actividades académicas, en virtud de la presencia crítica del mortal virus del Covid-19. EL ORBE / JC