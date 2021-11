Exigen Recorridos de Seguridad en la Zona Rural de Tapachula

* Ante Constantes Asaltos.

Tapachula, Chiapas; 07 de Noviembre del 2021.- En la víspera de la cosecha de café, los habitantes del cantón El Triunfo, al norte de Tapachula, tienen serios problemas en virtud de que, a la par del acontecimiento del corte del café, también está la delincuencia haciendo estragos, pues con tal de tener dinero en la bolsa, los ladrones no ven a quién le roban el grano.

Así lo denunció ante EL ORBE el representante de esa comunidad, Israel Pérez Maldonado, quien afirmó que los robos de café no solamente son en el camino, sino incluso en los plantíos, pues cortan directamente el producto y han tenido el descaro de tratar de llevarse los costales de los mismos patios donde viven los propietarios de esas parcelas.

El denunciante dijo que en esa comunidad hay familias que viven sanamente, pero también hay quienes tienen otra forma de vida, como los propietarios de las cantinas que están funcionando en demasiado número en ese lugar, propiciando el alcoholismo, la drogadicción y consecuentemente los robos, “ya que la gente borracha o drogada llega incluso hasta el robo y a cometer otras fechorías”.

Estableció que durante las reuniones mensuales de colonos han pedido a los jefes de familia que estén pendientes de sus hijos o de sus demás familiares, para evitar que alguno de ellos ocasione algún robo en ese lugar, ya que consideran que si ninguno comete fechorías, todos pueden vivir en paz.

De esta situación ya han dado parte al Departamento de Alcoholes y al propio Ayuntamiento Municipal, aseguró, pidiendo que esas cantinas, si no las pueden clausurar por lo menos que les pongan un horario adecuado de funcionamiento, pero sus súplicas no han sido escuchadas.

Esa desatención del Ayuntamiento local también se puede palpar en los problemas de la red de alumbrado público, porque muchas de las luminarias están fundidas desde hace mucho tiempo, o el cableado ya está obsoleto, pero tampoco los han rehabilitado. EL ORBE / Nelson Bautista