La Pandemia y los Migrantes nos han Dado en la Torre, Afirman Comerciantes

Tapachula, Chiapas; 07 de noviembre del 2021.- Los daños económicos y laborales que ha dejado a su paso la pandemia del mortal virus del Covid-19 y la presencia de miles de indocumentados varados en Tapachula en espera de ser atendidos por el gobierno federal, están ocasionando estragos severos en municipios de la frontera sur de Chiapas.

“Nos han dado en la torre”, dijo Juan Carlos Gómez Cruz, propietario de un restaurante de la ciudad, al referirse a la crisis migratoria y los efectos el coronavirus.

En entrevista para el rotativo EL ORBE hizo un balance también sobre el incremento imparable de los precios en los últimos tres años, que o solo están ocasionando inflación al país, sino también un severo daño económico a los sectores productivos y al comercial.

“Es bastante lo que nos ha afectado los aumentos, sobre todo en los precios en los insumos, el aceite, las tortillas, la cebolla, el tomate, chile, la carne, gas, entre muchos otros”, subrayó al precisar que “vivimos nada más al día. Ahora ya no se habla de ahorrar sino de poner más de la cuenta”.

Por ello han tenido que poner en marcha estrategias de emergencia para poder sobrevivir y hacer frente a las bajas ventas, como bajar sus precios al público, al grado de llegar a los límites de los costos de producción.

Al hacer un cálculo sobre la disminución promedio de la clientela durante el año y medio que va de contingencia, indicó que, en el caso de ellos, podría ser de alrededor de un 50 por ciento.

Reconoció que ante ese panorama, comerciantes y gran parte de la sociedad está pensando seriamente también emigrar a otras regiones del país a los Estados Unidos.

“Ya no tenemos otra más que buscar más opciones. No sabemos ni de que trabajar, porque ahora hasta los migrantes nos vienen a quitar el trabajo. Ocupan los lugares en las calles y no sabemos cómo les dan esos espacios y a nosotros los mexicanos nos lo niegan”, agregó.

Ese deterioro de la economía en México en estos años, también ha provocado que se vean en la necesidad de recortar personal, incluso que podría seguir esa misma inercia hasta quedar los mínimos posibles.

Hizo un llamado para que el gobierno federal voltee también a ver hacia el sur, “porque la verdad sí nos está dando en la torre los precios, como el gas que cada ocho días está subiendo que sube el gas, y eso nos está llevando a buscar otras formas de trabajar”.

Recordó que el gobierno federal prometió dar apoyos a los comerciantes establecidos que sufrieron pérdidas económicas por la pandemia, pero que –según su versión- no los vieron llegar. EL ORBE / JC