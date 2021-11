No Hemos Tenido Incentivos Para Paliar Efectos de la Pandemia: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 07 de Noviembre del 2021.- Empresarios establecidos en el primer cuadro de la localidad aclararon que, contrario al discurso oficial, ellos no han recibido un solo apoyo de parte del Gobierno por las pérdidas económicas provocadas por la pandemia, ni tampoco incentivos por los esfuerzos para rescatar la economía regional y el empleo formal, luego de una crisis que se ha agravado en los últimos tres años.

Así lo denunció a EL ORBE, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de un grupo de empresarios del Sendero Peatonal, al asegurar que desde el inicio de la pandemia, no han recibido algún incentivo de Gobierno.

Lamentó que muchas de las empresas no soportaron las pérdidas ante las bajísimas o nada de ventas y debieron cerrar los locales, “ya que cada día está más cara la renta, la energía eléctrica luz, el agua y todos los servicios, además de los salarios de los trabajadores”.

Mientras que otros establecimientos, según dijo, los propietarios siguen en la batalla, pero sus ventas no llegan más allá del 40 por ciento de las que tenían antes de la contingencia.

El denunciante comentó, de acuerdo a su criterio, que una de la razones de las bajas ventas es el desempleo.

Luego, abordó el tema de los indocumentados al decir que, con la llegada de cubanos y luego de haitianos, los empleos que ofrece el Ayuntamiento que encabeza la alcalde Rosa Urbina, se los están dado a los migrantes, además de darles trabajos en la construcción y muchas actividades más, en tanto la gente de la localidad no tiene nada.

Añadió el empresario que esta invasión de migrantes provocó la disminución del empleo para los ciudadanos en Tapachula, y eso ha generado que haya mucho desempleo para la gente local, puesto que cada día tienen menos oportunidad en algún empleo.

Al hacer un balance somero de lo ocurrido en lo que va de este año en las empresas del centro del municipio, opinó que ha aumentado en un 30 por ciento el desempleo.

Por otro lado, aseguró que los impuestos por parte del Gobierno han subido constantemente y algunas actividades que han hecho solo han sido un disfraz de distracción.

“Mientras, ya aumentó el valor de la gasolina, de la electricidad, y aparte las autoridades han elevado el cobro de impuestos o cargos que hacen por cualquier situación”, afirmó.

Recalcó también que es cierto que se han reducido el número de contagios del mortal virus del Covid-19, pero que esto ha sido gracias a la aplicación de las vacunas y también a que los empresarios han seguido vigentes y no han dejado de pagar impuestos, aún con las bajas ventas que tienen. EL ORBE / Nelson Bautista