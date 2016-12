Seguirán Lluvias Fuertes en Chiapas

*Por Evento de Norte y Frente Frío No. 15: Protección Civil

Autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil dieron a conocer que derivado del Sistema Frontal No. 15, podrían generarse lluvias muy fuertes con tormentas puntuales intensas en el estado chiapaneco.

De acuerdo al Procedimiento Estatal por Lluvias se mantiene en alerta verde las regiones Norte y Mezcalapa con posibilidad de lluvias muy fuertes; mientras que, para el resto de la entidad, lluvias fuertes.

Cabe destacar que para las próximas horas, el Sistema Frontal No. 15 continuará generando evento de norte y una disminución en la temperatura, por lo que exhortan a extremar precauciones.

Ante esta situación, se pide seguir las recomendaciones y realizar el reforzamiento de sus viviendas, asimismo tener sus documentos personales a la mano y bien resguardados, contar con un radio portátil, lámparas de pilas y un botiquín de primeros auxilios.

Se recomienda no tirar basura en la calle para evitar taponamiento en las coladeras o alcantarillas, debido a que podrían generarse inundaciones; y en caso de salir a carretera, manejar a velocidad moderada, debido a que el suelo se vuelve susceptible a reblandecimientos o derrumbes.

Además, fijar y asegurar objetos que puedan ser lanzados por el viento y guardar objetos sueltos como macetas, botes de basura, herramientas y retirar antenas de televisión, rótulos y objetos colgantes que puedan poner en riesgo su integridad física.

En este tenor, se exhorta a la población a mantenerse informados y seguir todas las recomendaciones emitidas en materia de protección civil a través de las cuentas en Twitter @pcivilchiapas y del Facebook pcivilchiapas y en caso de una emergencia llamar al 911 para su pronta atención. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 21, diciembre, 2016