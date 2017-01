‘Castigan’ Empresas Mexicanas a Ford

‘Castigan’ Empresas Mexicanas a Ford

México; 15 de enero.- Tras la cancelación de Ford de una inversión de mil 600 millones de dólares en México, Grupo Experiencias Xcaret decidió suspender la compra de automóviles de la firma estadounidense.

“Vemos con enorme preocupación la decisión tomada por Ford Motor Company de suspender sus planes de expansión en México”, mencionó Xcaret en un comunicado enviado a la agencia Ford Península Quintana Roo.

La autenticidad de la carta, suscrita este 13 de enero, fue confirmada por el grupo empresarial.

“La tendencia mundial apunta a la construcción de un modelo económico regenerativo que promueva un serio compromiso con la diversidad, inclusión, prosperidad y cultura de paz entre las naciones. En Experiencias Xcaret somos fieles creyentes de esta visión y consideramos que su decisión apunta en un sentido contrario a dicho movimiento global.

“De acuerdo con lo anterior, hemos tomado la decisión de suspender, a partir de esta fecha, la adquisición de vehículos de esta marca”, añadió el grupo que incluye a las firmas Xcaret, Xel-Ha, Xplor, Xichen, Xenotes Oasis Maya, Xoximilco Cancún y Xenses.

De acuerdo con otra carta que circuló a través de Twitter, la constructora mexicana Coconal, una de las más grandes del País, también habría informado que dejará de comprar vehículos y maquinaria a la armadora Ford.

“Con relación a la decisión de la empresa Ford Motor Company, de no realizar inversiones en nuestro país, nos vemos en la penosa necesidad de informarle que a partir de esta fecha, nuestra empresa no adquirirá ningún vehículo de esa marca”, dice una misiva enviada a la distribuidora Picacho Grupo Automotriz.

En el documento se indica que queda cancelado de manera indefinida el programa de adquisición para este año.

De igual forma, el grupo Coconal envió carta enviada a Picacho Grupo Automotriz, y de la cual El Financiero tiene una copia, el grupo agregó que el programa de adquisición para este año quedó cancelado de manera indefinida.

“Nos vemos en la penosa necesidad de informarle que a partir de esta fecha, nuestra empresa no adquirirá ningún vehículo de esa marca, asimismo también le informo que el programa de adquisición para el año que comienza queda cancelado de manera indefinida”, señala el texto firmado por Sergio Reyes, director de Maquinaria.

“Lamentamos que la empresa automotriz que dignamente representa en México y de la cual tenemos las mejores opiniones, haya tomado la desafortunada decisión que hoy nos obliga a suspender nuestras relaciones comerciales”, agrega.

Si bien la carta incluye una fecha del año pasado; El Financiero confirmó con fuentes de la empresa que se trata de un documento de este 2017; y por tanto, vigente.

Coconal, fundada en 1950, es una empresa que realiza la construcción y concesión de proyectos de infraestructura.

Algunas de las obras en las que ha participado son el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, distribuidor Vial La Marquesa, y la autopista Durango – Mazatlán.

La semana pasada Ford canceló los planes para una nueva planta de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, México. En su lugar, la firma invertirá 700 millones de dólares en la expansión de la planta de Flat Rock, Michigan. Agencias

