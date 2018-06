AMLO Pide a Peña Nieto Hacer Labor Diplomática Para Defender el TLCAN

Ciudad Altamirano, Gro.; 2 de Junio.- Ante la posibilidad de una guerra comercial con Estados Unidos, el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para “apersonarse” y ocuparse para que no se vaya a cancelar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

“Pienso que no debe de abandonarse la negociación del TLCAN, que hay que seguir insistiendo, se revise y se apruebe y que el presidente Peña debe de apersonarse, debe hacerse cargo de atender este asunto, debe de buscar una entrevista con Donald Trump y hacer labor diplomática como lo hacen los jefes de Estado.

“Recomendaría respetuosamente que el presidente Peña se ocupe de esto para que no se vaya a cancelar el TLCAN”, sostuvo. Sun