Esperan Ventas por más de 26 mil mdp por Día del Padre

Ciudad de México. El comercio establecido del país espera ventas por alrededor de 26 mil 500 millones de pesos por la celebración Día del Padre, aunque si bien representarán un incremento del 3 por ciento respecto a la cifra alcanzadas el año pasado, no será importante porque las familias mantienen cautela, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial, dijo que las ventas en comercios por esa fecha aumentarán más de 800 millones de pesos, con respecto a los 25 mil 700 millones de pesos que se lograron el año anterior.

Sin embargo, aunque el crecimiento representa 3 puntos porcentuales más, no será de gran importancia, pues las familias mexicanas se mantienen cautas a realizar gastos mayores en tiempos en que la economía pasa por un bajo dinamismo.

La Concanaco precisó que entre los productos con mayor demanda para esta conmemoración se encuentra la telefonía móvil y los artículos electrónicos, cuyas ventas esperan un incremento de 3.8 por ciento, respecto a las cifras de 2016.

Otros artículos que también tendrán crecimientos en su comercio son los artículos deportivos, joyería y relojes (3.3 por ciento) y restaurantes (3.2 puntos porcentuales).

Mientras que se espera que la oferta de ropa y calzado reporte un incremento de 2.9 por ciento. La ventas de vinos, discos, películas y artículos para el cuidado personal podrían aumentar 2.5 por ciento; en tanto que el esparcimiento tenga un alza de 1.9 puntos porcentuales.

De acuerdo con la Confederación, las transacciones comerciales por el Día del Padre son 70 por ciento menores que las hechas por los festejos a las madres.

Celebración poco usual

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) espera que este domingo sea una jornada positiva, pues esperan ventas por arriba de 28 por ciento debido a que la celebración coincide con el primer partido de México en el Mundial Rusia 2018, donde se enfrenta con Alemania.

Precisó que los giros comerciales relacionados a la celebración del Día del Padre esperan ese aumento respecto a una fecha normal, mientras que los los giros de servicios esperan ventas superiores a 38 por ciento por la coincidencia con el partido de la selección mexicana.

Al contrario de los datos ofrecidos por Concanaco, la Canacope sostuvo que la primera opción para regalar a los padres serán obsequiar discos de música, seguido por dar dinero para que el papá se compre lo que quiera, discos dvds de películas o series, masajes o spa, zapatos, ropa interior y ropa o artículos deportivos principalmente.

El organismo empresarial de la capital mexicana consideró que el presupuesto promedio para el regalo del Día del Padre irá de los 650 a los mil 300 pesos.

En esta ocasión, el 32 por ciento piensa acudir a giros como restaurante, bar o cantina de la ciudad, con la finalidad de convivir en familia y con amigos, festejar a los papás además de compartir la euforia futbolera. Mientras que 44 por ciento desayunará en casa para festejar y ver el partido.

Por ello, se espera gran asistencia en negocios dedicados a los servicios, alimentos y bebidas.

Canacope espera que la derrama económica para el fin de semana del 15 al 17 de junio sea de 725 millones de pesos, 15 por ciento más que el año pasado.

Cabe destacar que en la encuesta realizada a sus agremiados, preguntaron si el impacto para sus negocios sería positivo por la coincidencia del juego entre México y Alemania. El 23 por ciento dijo que no le afectaba y el 15 por ciento piensa que será negativo para su negocio. Agencias