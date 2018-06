“No es Populismo” Entrega Masiva de Monederos Electrónicos: Anaya

Ciudad de México.- El candidato Ricardo Anaya defendió el masivo reparto de monederos electrónicos en todo el país, en los que con su firma promete entregar mil 500 pesos mensuales “de por vida” a los 120 millones de mexicanos, y afirmó que no es populismo, sino “una política pública muy sensata”.

Aunque ha trascendido que son más de 10 millones de monederos electrónicos que se están entregando de manera indiscriminada en el país y enviado por correo a domicilios, Anaya dijo desconocer cuántos y dónde se han entregado, pero garantizó que aún no se ha entregado dinero, sino que es sólo para informar sobre lo que es el Ingreso Básico Universal (IBU).

“Nosotros estamos proponiendo un Ingreso Básico Universal y por supuesto no se está haciendo entrega de dinero en este momento de la campaña. Lo que se está explicando es en qué consiste el programa y cómo operaría el programa del Ingreso Básico Universal”. Apro