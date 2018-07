Morena sí Violó Reglas de Financiamiento

*Refuta Lorenzo Córdova del INE.

Ciudad de México; 24 de Julio.- El Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la resolución de imponer una multa de 197 millones de Pesos a Morena por el fideicomiso Por los Demás, y rechazó las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia de su partido, que acusaron a la autoridad electoral de haber orquestado una venganza política en su contra.

Sin permitir preguntas, con la ausencia de tres de los 11 Consejeros Electorales, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, convocó a la prensa para fijar la posición institucional:

“El INE es un órgano constitucional autónomo. Eso quiere decir que en ninguna de nuestras decisiones intervienen poderes externos, ni políticos, ni económicos, ni sociales. Siempre hemos sido celosos de nuestra autonomía y lo seguiremos siendo en el futuro. Todos los asuntos que conocemos y resolvemos, todas nuestras decisiones, parten de esa misma premisa de autonomía en nuestra actuación”.

“En el caso del fideicomiso es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. Es decir, no existe ningún elemento, derivado de este caso, que cuestione en modo alguno los resultados de la elección del 1 de julio pasado”, dijo el Presidente del INE.

Sin embargo, aseguró que Morena violó las reglas de financiamiento establecidas en la ley:

“En estos momentos el INE prepara el respectivo informe circunstanciado en el que se sostendrán los razonamientos y las conclusiones de la investigación que nos llevaron, a 10 de los 11 consejeros electorales, a considerar que estamos frente a un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento”, advirtió.

Anunció también que el INE será respetuoso de la determinación final que el Tribunal Electoral tome en este caso y celebró que finalmente Morena se haya apegado a los cauces institucionales para impugnar la sanción. Apro