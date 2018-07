Negociaciones con EU y Canadá Para Nuevo TLCAN van por Buen Camino: EPN

* Espera Concluyan en Agosto.

Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto anunció, que el ritmo de la negociación del TLC para Norteamérica, puede permitirnos, en el mes de agosto, cerrar la negociación con los países socios.

Puntualizó que él se encuentra optimista por el rumbo que ha tomado la negociación trilateral.

La participación de los tres equipos negociadores, insistió el mandatario, insidirá en un resultado que tendrá que ser benéfico para los tres países, y en especial para México.

En el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el ejecutivo federal se reunió con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora Manofacturera de Exportación. Las empresas que lo constituyen, en suma, exportarán a fines del presente año un monto de 2 mil 670 millones de pesos en mercancía.

Ante ellos, el político mexiquense adujo que es necesario que la sociedad actúe para cerrar las brechas de desigualdad, “si hacemos un frente común”, repuso.

En su alocución ante ese sector de exportadores, reiteró su postulado referente a que el país no se inventa cada 6 años, pues avanza en la suma de esfuerzos.

Al abordar el tema del TLC, el presidente Peña recordó que hace meses persistía la amenaza de que “no iba a haber TLC”, no obstante a través del diálogo se abrió un nuevo espacio de renegociación.

A la fecha, dijo que su administración ha incluido a los negociadores del próximo gobierno, el cual no es ajeno al proceso, y por tal circunstancia se ha construido un frente común de negociación.

En ese escenario, expuso su confianza en que el acuerdo comercial podría cerrarse en el mes de agosto.