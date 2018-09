Consulta y Encuesta Decidirán Nuevo Aeropuerto

* A Finales de Octubre.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México se va a decidir mediante la aplicación de una consulta ciudadana y de una encuesta a finales de Octubre.

Explicó que se buscará la forma en que los mexicanos puedan expresarse, pues consideró que no es complicado llevar a cabo una consulta porque hay tiempo; sugirió que basta con poner una mesa en cada pueblo, con urnas “y que la gente diga qué quiere, el pueblo es el que va a decidir”, expresó López Obrador.

“Son las dos cosas [consulta y encuesta], en su momento. Lo que pasa es que yo no quiero adelantar vísperas, lo que pasa es que ya se fueron a la consulta, y yo lo que quiero es que se le dé el tiempo suficiente, mes y medio que nos falta para informar sobre las dos opciones, las dos alternativas, porque la consulta va a ser a finales de octubre, como el 28, entonces falta un mes y medio”, aseguró López Obrador.

En entrevista después de montar una guardia de honor al pie de las estatuas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Mariano Jiménez para conmemorar la Independencia y la Batalla del Monte de las Cruces, López Obrador informó que, a pesar de que él presentó la opción de construir dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y ahí construir el Nuevo Aeropuerto capitalino, no tiene preferencia por ninguna de las dos opciones.

“Yo me mantengo en la idea en que sean los ciudadanos los que decidan con toda la información, no voy a contestar [si es viable Santa Lucía] porque si contesto la pregunta, pues va a parecer que yo tengo preferencia por un proyecto y no…”, aseguró.

Explicó que lo que importa en el mes y medio que falta para estos ejercicios es que se informe a detalle a la sociedad.

Pidió a los medios de comunicación presentes que haya objetividad, profesionalismo, imparcialidad, que se informe a la gente de las dos opciones.

En esta ceremonia, López Obrador no fue orador, pero sí hicieron uso de la palabra su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien recitó un discurso del 16 de Septiembre de 1930, del poeta Carlos Pellicer; la alcaldesa de Ocoyoacac, Diana Pérez, y la senadora Delfina Gómez.

Cancelará Reforma.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que la reforma educativa se va a cancelar completamente; lo anterior lo precisó para que no haya confusión o una mala interpretación.

“Ya lo hemos dicho no sé cuántas veces, ya como dicen los jóvenes, ya chole con eso, o ¿lo tengo que seguir diciendo? Se cancela completamente, no a nada, se cancela, todo lo que se aprobó sin consulta, sin tomar en cuenta a los maestros, se cancela, ya lo dije, lo dije hasta en el debate. Hasta me criticaron”, dijo.

También celebró la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones para evitar que algún funcionario gane más que el Presidente de la República.

Chivo Expiatorio.

Sobre los presuntos desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu, en las administraciones de Rosario Robles, López Obrador aseguró que la experredista es un chivo expiatorio de los integrantes de la “mafia del poder” y de algunos medios de información que lo único que les gusta mucho es ofrecer circo a la gente, y él no quiere eso para su administración. Sun