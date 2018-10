No Habrá Aumento de Tarifas Eléctricas: CFE

*En lo que Resta del Año.

Ciudad de México; 11 de Octubre.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernández, comprometió que no habrá aumentos a las tarifas eléctricas de usuarios domésticos en lo que resta del año.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del sexto informe de Gobierno, el funcionario detalló que en los últimos 46 meses esta tarifa no ha sufrido incremento, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores cuando venían aumentando a razón de 4 por ciento anual.

Comentó que actualmente 99 por ciento de los hogares en México han tenido una reducción de esta tarifa del 16% en términos reales respecto al cierre de 2012.

Mientras el funcionario ofrecía esas cifras alegres ante los legisladores, empresarios de todo México protestan porque aseguran que las tarifas eléctricas en este año se las han incrementado hasta en un 400 por ciento

En Chiapas, en el último trimestre hubo un aumento del 13 por ciento, después uno de 12, y ahora anunciaron un 13 más, es decir, 38 por ciento.

Por ello, los sectores empresariales en México preparan una serie de acciones coordinadas para echar atrás los últimos aumentos a las tarifas eléctricas, luego de que en algunas regiones del país se han cuadriplicado.

Se considera que los aumentos en el sector industrial y comercial es una clara muestra de que la Reforma Energética fue un fracaso y solamente sirvió para que la iniciativa privada extranjera entrara a México y no para el beneficio de la población, como fue el argumento gubernamental para impulsarla.

Los discursos son entonces contradictorios, porque por un lado el Director de la CFE asegura que no hay aumentos en las tarifas eléctricas, al menos en las domésticas, pero las familias mexicanas opinan lo contrario.

Por eso, cientos de miles de usuarios en Chiapas se mantienen en resistencia civil de no pago en contra de la CFE, precisamente por cobros injustificados, altas tarifas y pésimo servicio.

Incluso, familias de tres cuartas partes de la entidad mantienen demandada a la paraestatal ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por esas mismas causas.

Según el diputado, Juan Carlos Guerra, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) modificó los tabuladores en las tarifas de energía eléctrica para las empresas y que eso está documentado en quejas de diferentes empresarios.

Recordó que ya se había anunciado que los aumentos en el 2018 no serían mayores al 16 por ciento, sin embargo, dijo, se han documentado incrementos desde el 50 hasta el 400 por ciento, como en Baja California.

Esa arremetida de la Comisión Federal ha ocasionado que las Cámaras empresariales ya trabajen en amparos y estrategias para hacer frente a esos aumentos.

Ante ese escenario, el informe del Director de la CFE tampoco es acorde a los recibos que expide esa empresa, no sólo para los sectores productivos sino también para las familias más pobres del país, quienes deben decidir entre comer o pagar el servicio eléctrico.

Mientras que el funcionario trató de defender al Gobierno saliente asegurando que no ha habido incrementos, tan solo la Asociación Mexicana de Hoteles reportó que las 22 mil instalaciones que se tienen en el país y conforman un universo de 800 mil habitaciones, se ven afectados con los aumentos desmedidos en este fin de sexenio.

Las quejas más generalizadas de esta semana ocurrieron en Baja California Sur, en donde los hoteleros que pagaban facturas de entre 500 o 600 mil Pesos, les han llegado recibos hasta de millón y medio de Pesos.

La lucha jurídica en contra de esos aumentos continuará por parte de los sectores productivos y la resistencia civil de las familias, por lo menos hasta Diciembre, cuando se lleve a cabo el relevo en el Gobierno Federal, de quien se espera cumpla con el compromiso de reducir las tarifas eléctricas en todo el país. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello