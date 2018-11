Fuerte Sismo Sacude el Norte de Chile; Descartan Tsunami

Chile; 1 de Noviembre.- La tarde de ayer un fuerte sismo sacudió el norte de Chile afectando a tres regiones.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo.

La actividad sísmica se registró específicamente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

De acuerdo a información entregada por el Centro Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 6.2 grados con un epicentro a 32 kilómetros del sur de Camiña en la región de Tarapacá.

Luego del movimiento la dependencia descartó una alerta de tsunami.

Según información proporcionada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), señaló que no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Agencias