Diputados Exigen a AMLO Garantizar Seguridad al País

Legisladores federales de las fracciones del PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputadosexigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que garantice seguridad a todos los mexicanos, pues los niveles de inseguridad que incluso han azotado a la capital del país, podrían traer consecuencias económicaspor la falta de inversión.

La diputada de MC, Martha Tagle, subrayó la necesidad de que todos losniveles de gobierno trabajen en la seguridad de los centros educativos, aunque algunas instituciones sean autónomas del gobierno federal.

Tagle lamentó que los niños y jóvenes hayan sido los más afectados por la guerra contra el narcotráfico, que a 12 años ha conseguido infiltrarse en las aulas, y recordó el caso más reciente en el colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente, la muerte de una alumna por recibir un impacto de bala que, presuntamente, no iba dirigido a ella.

La legisladora adelantó que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para pedirle a los gobiernos locales, centros educativos y a la Fiscalía General de la República (FGR) que garanticen la seguridad de las y los estudiantes.

En tanto, el secretario de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, Antonio Ortega (PRD), aseguró que la inseguridad que vive el país ya ha empezado a cobrar consecuencias en el mercado mundial de inversiones, y reclamó que algunas propuestas del gobierno federal no son la respuesta para terminar con el problema.

“Está claro que los programas sociales aislados y llamar a los delincuentes ‘a portarse bien’, son absurdos, son medidas que han fracasado como también la decisión de no perseguir a los jefes de los grupos delincuenciales, de no combatirlos con toda la fuerza del Estado”, afirmó el diputado. Sun