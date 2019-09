Normalistas de Ayotzinapa Podrían Permanecer en Guerrero: Encinas

Ciudad de México ; 11 de septiembre.- El subsecretario de Gobernación resaltó que hay ‘nuevas pistas, líneas de investigaciones que no se atendieron y otras que se desarrollan porque el compromiso es ‘encontrarlos pronto’

Después de más de dos horas de reunión entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los padres y madres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero hace cinco años, el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez confió en que pronto pueda haber resultados entorno al paradero de los estudiantes.

En breve entrevista en Palacio Nacional, reveló que existen nuevas líneas de investigación y testimonios recientes que apuntan a que los normalistas posiblemente se ubiquen en Guerrero.

-¿Hay más evidencia respecto a dónde podrían haber estado los muchachos el día de ´secuestro y desaparición? se le preguntó al funcionario.

Hay indicios que estamos precisamente investigando (…) líneas de investigación que no se atendieron y las pistas que estamos nosotros desarrollando”, respondió Alejandro Encinas.

Agregó que el Ejército mexicano colabora en las investigaciones y se están reconstruyendo muchos aspectos «que la mal llamada verdad histórica no abordó». agencias