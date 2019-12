Casi 36% de Compras de Medicamentos Queda Desierta: SHCP

Ciudad de México. Cerca de 36 por ciento de las compras consolidadas de medicamentos para el siguiente año quedó desierta, principalmente porque la administración pública no recibió propuestas susceptibles de evaluación, según revela el fallo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De las 632 partidas ejecutadas para la compra consolidada de medicamentos, fueron aproximadamente 224 las que quedaron fuera. Entre las causas está que no hubo propuestas formales y que las empresas licitantes no cumplían con los requisitos solicitados por el gobierno.

La compra tuvo un total de 129 empresas que solicitaron participar, y de ese total, 105 resultaron ganadoras, la que mayor presencia tuvo fue Grupo Pisa, seguido de las firmas farmacéuticas Bioresearch, Laboratorios Raam y Lansteiner Scientific.

A su vez, 71 de las firmas no pudieron presentar sus propuestas ante la autoridad dado que contaban con incumplimientos técnicos, no había descuento alguno o incluso no incluían propuestas económicas.

Las firmas Novaq Infancia, Baxter y Sun Pharma de México fueron aquellas a las que se les rechazó una mayor cantidad de licitaciones para las compras consolidadas de medicamentos para el 2020.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las empresas ganadoras deberán entregar este 26 de diciembre los documentos para la elaboración de sus respectivos contratos, mismos que se firmarán a más tardar en 15 días hábiles. Agencias