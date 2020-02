Exige AMLO Acabar con Prácticas Corruptas en Juzgados y Tribunales

* Delincuentes Detenidos son Liberados a los Pocos Días.

Lagos de Moreno, Jal.; 15 de Febrero.- A unas horas de que un Juez de Control determinara nuevamente la libertad de Óscar Andrés Flores «El Lunares», el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a Jueces y Magistrados que la corrupción en los Juzgados y Tribunales se terminará, y aseguró que con esto, finalizará la práctica de que se detiene a un delincuente y días después sale de la cárcel «hasta riéndose» porque lo soltó un Juez del Poder Judicial.

Al encabezar la ceremonia de entrega del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el titular del Ejecutivo Federal señaló que se libera a los delincuentes con el argumento de que se integró mal la carpeta de investigación, un acto que, indicó, debe de llamarse por su nombre: corrupción.

«Aprovecho para enviar un mensaje respetuoso a los jueces y a los magistrados, los poderes judiciales locales y federales de que se va a terminar también la corrupción en los juzgados, en los tribunales.

«Somos muy respetuosos del Poder Judicial porque somos respetuosos de la Constitución y queremos que haya un auténtico Estado de Derecho, no como antes que había ‘Estado de Chueco’, pero esto también significa que con respeto a la autonomía de los poderes, denunciar todos los actos de corrupción: se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos-tres, cinco, 10 días sale de la cárcel hasta riéndose porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal y ¿porque lo soltó? siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma ‘mañosería’ de que estaba mal integrada la averiguación y que no pusieron bien la hora en que se le detuvo al delincuente», refirió.

«Y eso da pie a la libertad (es) corrupción hay que llamarlo por su nombre y esos jueces y magistrados deben de pensar que son otros tiempos», agregó.

El mandatario, acompañado de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y por Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, agregó que «no es amenaza, ni siquiera advertencia, es decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos a permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia y nadie en este país va a ser cómplice, nadie se va a quedar callado mucho menos el Presidente de la República y vamos a denunciar todos los hechos de corrupción». Sun