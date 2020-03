Proveedores de Gobierno Tendrán que Pasar por Filtro de la UIF

*Afirma AMLO

Ciudad de México.- Los proveedores gubernamentales de bienes y servicios, enfrentarán dos condiciones novedosas: no podrán obtener contratos si tienen problemas judiciales en México o el extranjero y, al licitar, deberán someterse a revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio durante la conferencia de prensa de este jueves.

“Aprovecho para dar a conocer que no se van a contratar empresas que tengan problemas judiciales, sean de México o el extranjero. Para decirlo con mucha claridad, en las licitaciones ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la UIF.

“No queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o el extranjero”, expuso.

La declaración fue a propósito de la mención sobre el decreto que facilita la compra de medicamentos en el extranjero, pues sostuvo que, en las pasadas administraciones, había disposiciones que obligaban la compra de medicamentos en México que salían más caros que en el extranjero, lo que facilitaba los monopolios.

“O sea, lo del libre comercio tiene sus asegunes”, expresó al mencionar el proteccionismo y anunciar que en breve irán abriendo más contrataciones en el Sector Salud.

Añadió que las contrataciones se realizarán siempre y cuando no sean empresas suspendidas por que quedó demostrado que actuaban con influyentismo, generaban desabastos, ofertaban con precios elevados, no pagaban impuestos y ni siquiera tenían trabajadores dados de alta en el Seguro Social.

“Hacían lo que querían por la corrupción”, dijo. Apro