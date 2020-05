Protestan en EEUU por Muerte de Afroamericano

* En Más de 30 Ciudades.

Ciudad de México, 30 de mayo.-La indignación por la muerte de otro afroestadounidense a manos de la policía de EU se esparce como un polvorín de ira y dolor por todo el país.

Miles de personas salieron otra vez a las calles este sábado en más de 30 ciudades, mientras, en algunas de ellas, las manifestaciones continúan tornándose en enfrentamientos con la policía, saqueos y actos violentos.

Las protestas, que comenzaron inicialmente en Minneapolis luego de que George Floyd, un afroestadounidense de 46 años muriera después de que un policía le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos, se han extendido por más de 20 estados de toda la Unión.

Las marchas para pedir justicia para George Floyd se organizaron también fuera de Estados Unidos.

¿Qué pasó en las protestas este sábado?

Por segundo día consecutivo, los manifestantes lograron atravesar las cercas que protegían los accesos de las calles que llevan a la Casa Blanca y se enfrentaron a los agentes del Servicio Secreto.

Antes, en la mañana, Trump se había referido a los incidentes del viernes, que llevaron a cerrar de emergencia el edificio gubernamental y amenazó con que los manifestantes se enfrentarían con «perros viciosos» y «armas siniestras» si intentaban llegar a la Casa Blanca.

En Florida, donde hasta este sábado no se habían registrado grandes movilizaciones, localidades como Tampa o Miami se sumaron a las protestas y los manifestantes incluso bloquearon una de las autopistas más concurridas de esta ciudad.

En el distrito de Brooklyn, en Nueva York, los manifestantes se enfrentaron otra vez con las fuerzas del orden, arrojaron proyectiles, comenzaron incendios y destruyeron vehículos policiales. Varios agentes resultaron heridos y se realizaron muchos arrestos, según medios locales.

El alcalde de Portland, Oregón, Ted Wheeler, ha declarado un estado de emergencia en medio de saqueos, incendios y un ataque contra un recinto policial.

En Los Ángeles, donde se registraron más de 500 arrestos de manifestantes el viernes, cientos de personas volvieron a salir a la calle este sábado y se reportaron enfrentamientos con la policía.

Mientras en Houston, las autoridades anunciaron que detuvieron a más de 200 personas durante las manifestaciones que se reportaron entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

¿A qué se deben las protestas?

Las protestas, que se suceden por quinto día consecutivo y a las que se han sumado nuevas ciudades, se desataron luego de que se difundiera un video en que se ve al hombre negro con dificultades para respirar en el piso, mientras un policía blanco le presiona el cuello con la rodilla.

Los agentes de policía abordaron a Floyd porque sospechaban que había usado un billete falsificado de 20 dólares e intentaban meterlo en un vehículo policial.

Al ser inmovilizado con la rodilla en su cuello, el hombre intenta pedir ayuda y grita en varias ocasiones «no puedo respirar» o «voy a morir».

El oficial blanco de 44 años que inmoviliza a Floyd en el video ha sido identificado como Derek Chauvin

Posteriormente, aparece inmóvil en las imágenes, antes de ser puesto en una camilla y trasladado en una ambulancia.

Derek Chauvin, el policía que aparece en la imagen, fue arrestado el viernes por su presunta vinculación con la muerte de la víctima y otros tres funcionarios del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) fueron despedidos. El FBI se sumó a la investigación de los hechos.

Los manifestantes denuncian que la muerte de Floyd es un acto de discriminación racial y exigen que se tomen medidas para evitar que sucesos así se repitan y que los otros tres agentes que estuvieron presentes durante el suceso sean llevados ante la justicia.

¿Qué se sabe de la muerte de Floyd?

Según la acusación, la autopsia inicialmente no encontró evidencia de «asfixia traumática o estrangulamiento».

Pero el forense destacó que Floyd padecía una enfermedad del corazón que en combinación con «una posible intoxicación en su cuerpo» y la opresión ejercida por los agentes «probablemente contribuyeron a su muerte».

El informe dice que Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, y casi tres minutos después de que Floyd quedó inconsciente.

Cerca de dos minutos antes de que le quitara la rodilla, los agentes trataron de tomar el pulso de Floyd en su muñeca, pero no se lo encontraron.

Fue trasladado en ambulancia a un centro médico y declarado muerto una hora más tarde.

El manual de procedimiento de la policía de Minnesota establece que los agentes son entrenados en cómo oprimir el cuello de un detenido sin aplicar fuerza directamente sobre las vías respiratorias y que pueden aplicar la rodilla, lo que es considerado como uso de fuerza no letal. Sun