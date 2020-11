Covid-19 Podría Provocar la Pérdida de Dientes

* Afirma el New York Times.

Ciudad de México; 27 de Noviembre.- Aunque no existen pruebas rigurosas de que una de las afectaciones del Covid-19 a largo plazo sea la pérdida de dientes, varias personas que se recuperaron de la enfermedad causada por el SARS-CoV2 han visto cómo, de la nada, se les caen piezas.

En una publicación del diario The New York Times (NYT), la periodista Wudan Yan citó el caso de Farah Khemili, una mujer de 43 años de Voorheesville, Nueva York, quien al degustar un dulce de menta notó que un diente inferior se movía contra su lengua y al día siguiente se le zafó sin sangrado ni dolor.

Refirió que la mujer sobrevivió a la lucha contra el covid-19 en la primavera, y se unió a un grupo de apoyo en línea porque padece diversos síntomas.

Según la nota publicada ayer, Farah y otros sobrevivientes se ha desconcertado porque los efectos de covid-19 documentados se relacionan con el sistema circulatorio, pies hinchados y pérdida de cabello, pero también sospechan que está vinculada con la caída de sus dientes.

“Todavía no hay pruebas rigurosas de que la infección pueda provocar la pérdida de dientes o problemas relacionados. Pero entre los miembros de su grupo de apoyo, encontró a otros que también describieron la caída de los dientes, así como encías sensibles y dientes que se volvían grises o astillados”, precisó la reportera.

De acuerdo con el periodoncista de la Universidad de Utah en Salt Lake City, David Okano, “es extremadamente raro que los dientes se caigan literalmente de sus alvéolos”, pero reconoció que los problemas dentales existentes pueden empeorar por covid-19, especialmente cuando los pacientes se recuperan de las infecciones agudas y deben lidiar con sus efectos a largo plazo.

“Algunos expertos dicen que los médicos y dentistas deben estar abiertos a tales posibilidades, especialmente porque más de 47% de los adultos de 30 años o más tienen algún tipo de enfermedad periodontal, incluidas las infecciones e inflamación de las encías y los huesos que rodean los dientes”, indicó un reporte elaborado en 2012 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que también refirió.

Por su parte, el presidente y médico director de la Angiogenesis Foundation, William W. Li, dijo al NYT que han empezado a examinar síntomas desconcertantes y a veces incapacitantes que los pacientes sufren meses después de haberse recuperado de covid-19.

La caída de dientes sin sangre es inusual, afirmó, y consideró que posiblemente la enfermedad haya dañado los vasos sanguíneos de las encías y por eso quienes los han perdido no sienten dolor.

La periodista resaltó que, en efecto, Khemili tenía antecedentes de haber tenido problemas dentales antes de contraer covid-19, pero después de que se le cayó el diente y el odontólogo la revisó, no encontró infecciones en las encías.

Señaló que la pareja de la señora visitó una página de Facebook llamada Survivor Cop, dirigida a sobrevivientes de covid-19, en la que Diana Barrent, fundadora de la página, informó que su hijo de 12 años, con dientes sanos, perdió uno meses después de presentar un cuadro leve de la enfermedad.

“Otros en el grupo de Facebook han publicado sobre la caída de dientes sin sangrar. Una mujer perdió un diente mientras comía helado. A Elieen Luciano de Edison, Nueva Jersey, se le salió un molar superior a principios de noviembre, cuando estaba usando hilo dental”, indicó.

“‘Esto es lo último que pensé que pasaría, que se me caerían los dientes, dijo Luciano’”, a quien la periodista también citó. Apro