Entre Cautela y Desdén, Veracruz Gozan de Semáforo Verde

Xalapa, Ver.; 5 de Diciembre.- En las principales ciudades de Veracruz, en sus plazas públicas y zonas comerciales, ríos de gente caminan haciendo su vida diaria, como si la pandemia del Covid-19 fuera parte de un pasado muy lejano.

En las colonias populares, los puntos comerciales, con sus verdulerías, abarrotes, talleres mecánicos y un mundo aparte, funcionan como un reloj suizo.

En la periferia o en los fraccionamientos de lujo, los «fifis» y «chairos» se mimetizan a la distancia en fiestas privadas, en reuniones de amigos donde el alcohol y la música borran vestigios de un virus que ha matado a casi seis mil veracruzanos e infectado a más de 40 mil.

Desde hace semanas, quizá meses, esos escenarios se repiten en Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Cordoba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan… es decir, de norte a sur un desafío constante al Covid-19.

El cubrebocas va, con todo tipo de diseños o desde el más barato hasta el más nice… aunque vaya con la nariz de fuera.

Las autoridades estatales y municipales impusieron restricciones y medidas que pocos atienden. No hay sanciones ni ley que se imponga en una sociedad dicharachera, bullanguera y fiestera por naturaleza.

Las fiestas son privadas y entonces la policía nada puede hacer a pesar de la queja de vecinos. Se vive en una democracia de libertades, donde en casa los dueños hacen lo que gusten.

Un sector se cuida, cuida a los suyos y lleva con cautela la pandemia. Restaurantes aplicaron protocolos de sanidad, redujeron su aforo para intentar sobrevivir a una crisis que lleva casi un año aplastandolos; transportistas se sometieron a sanitizaciones constantes; changarros impusieron gel y cubrebocas como los atuendos y menjurjes obligatorios.

Por eso, el anuncio que Veracruz pasó a semáforo epidemiológico verde cayó como una broma en redes sociales, donde el folklor jarocho afloró en su máxima expresión con memes y mensajes escatológicos.

La máxima jarocha lleva semanas aplicándose en las zonas costeras: los chores, las chanclas y las «chelas» para la playa.

Los bikinis, cuerpos medio esculturales, shorts, chanclas y panzas cheleras han sido la constante durante meses en las playas turísticas, sobre todo de la zona turística de Veracruz-Boca del Río.

Algo deben intuir desde el poder, porque la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz llamó a la población a no bajar las medidas sanitarias para contener el Covid y advirtió que no habrá ningún cambio a pesar se pasó a semáforo epidemiológico verde.

El titular de la dependencia, Roberto Ramos Alor, el mismo que se somete a limpiezas de chamanes para las buenas vibras, informó que se mantendrán las mismas medidas sanitarias durante cuatro semanas en semáforo verde y sólo entonces se podrán modificar.

Saben que los indicadores marcan 8, es decir, el límite entre los colores verde y amarillo, por lo que resulta crucial la disciplina de la población a fin de que Veracruz se mantenga así los próximos 15 días.

En Veracruz, no importa el color epidemiológico, no importa que un total de 36 municipios estén en naranja (riesgo alto), 94 en amarillo (riesgo medio) y 82 en verde (riesgo bajo). Nada importa, la vida sigue y más ahora, total, ya somos verdes. Sun